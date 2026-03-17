Junior Caminero la dignidad del deporte dominicano

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La dignidad es más que una expresión, es un compromiso con la defensa de valores, con el sacrificio de intereses personales y con la entrega de lo mejor de nosotros para alcanzar los objetivos colectivos.

La República Dominicana se preparo para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol, estructuro un equipo con las condiciones necesarias para competir, y así lo hicieron, con una entrega inmensa y un entusiasmo que contagió, no sólo a nuestra nación, también el mundo sintió esa alegría, que vale decir, le devolvió el sabor a un deporte que se ha ido quedando rezagado con el pasar de los años.

Este equipo se hizo acompañar de grandes nombres, que fueron los responsables de la magia desbordada durante el Clásico, tales como: Vladimir Guerrero hijo, Fernando Tatis hijo, Juan Soto, Manny Machado, Austin Wells Fernández, Julio Rodríguez, Geraldo Perdomo y un jovencito con una energía tan poderosa, que contagio a toda la fanáticada, Junior Caminero.

Es pertinente reconocer el grandioso picheo que llevamos, uno de los puntos luminosos de nuestra representación, el cual estuvo a la altura de ese mundial. Es de justicia citar algunos de esos estelares, Sánchez, Severino, Bello, Alcántara, entre otros, que con su extraordinario trabajo, pusieron a la patria de Duarte a gritar con fuerza y mucho orgullo, lo bueno que se siente ser dominicano.

Pero también, las leyendas del deporte como: Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz, Adrián Beltré, Francisco Cordero, Nelson Cruz y Albert Pujols, aportaron su experiencia, su conocimiento y buena disposición para encaminar a este equipo por el sendero del triunfo.

Sin lugar a dudas, se conformó una maquinaria ganadora, un equipo que logró superar todas las expectativas, pero sobre todo, tocar los corazones de un pueblo que durante varias semanas, solo respiraba y saboreaba beisbol. El orgullo dominicano estremeció el planeta y una media isla, hizo que el mundo supiera, como estamos hechos los dominicanos.

Después de todo esté preámbulo del juego, quiero enfocarme en esa dignidad que caracteriza los orígenes de la dominicanidad, que se sustenta en un orgullo, que nos hace desafiar las críticas, que nos hace luchar contra las adversidades, que nos hace sacar desde las entrañas el coraje para nunca rendirnos, a pesar de nuestras necesidades, a pesar de tantas limitaciones.

El dominicano es parte de un pueblo que le ha tocado forjar su valentía desde su nacimiento como nación, nada nos ha sido regalado, sabemos que todo se logra con sacrificio, por eso en cada pelotero, se muestra a un fajador, a un guerrero, que no sabe rendirse y que su meta es triunfar para dar el salto social que necesita su familia.

En cada pelotero hay una historia de sacrificio, hay una familia que dejo de comer para alimentar un sueño y fortalecer la voluntad de un joven que deseaba triunfar en las grandes ligas. Por eso ver a Junior Caminero entregarlo todo en el Clásico Mundial a su corta edad (22 años), tener esa firmeza, esa madurez y esa intensidad que encendió nuestros corazones, es una razón más que suficiente, para conocer como somos los dominicanos.

Las lágrimas de Caminero, no son la expresión pura y simple de una derrota, son la gallardia del temple de un guerrero, que jugo con honor, que nunca se rindio y que deseaba ser derrotado con respeto, en cumplimiento de las normas que establece el evento, no por la decisiones recurrentes de un árbitro que favoreció durante todo el camino a Estados Unidos, su país de origen.

Para comprender porqué sus lágrimas al perder el juego contra Estados Unidos, debemos conocer bien la dignidad del dominicano, que somos personas alegres, solidarias, justas y apelamos siempre a ganar con nuestro esfuerzo, no con el manejo turbio y parcial de un juez que inclinó la balanza a favor de su país.

Las lágrimas de Junior Caminero son de dignidad, son la muestra de que se jugo con amor a la patria, con el valor que nos enseñó la nación quisqueyana, con el honor que demandaba el juego y con el respeto que se merecían todos los seguidores del béisbol a nivel mundial.

En Junior Caminero se encuentra expresado el sentimiento de todo un país, que no llora por perder, sino por impotencia y se despide con dignidad mirando todo el estadio, diciéndole al mundo, por aquí no pasó un equipo, pasaron 11 millones de dominicanos dando ejemplo de entrega y respeto al juego de béisbol.

Solo nos queda decir, gracias de corazón Junior Caminero y a todo el equipo por tantos momentos de alegría y por permitirnos, despedirnos del Clásico con la dignidad que caracteriza a los dominicanos, tus lágrimas son la presentación al mundo de nuestro respeto por el juego.