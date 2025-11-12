Juntas escolares y representación

Creado: Actualizado:

Por Luis Felipe Rosa Hernández

Los estudiantes junto a los profesores son los principales y más importantes actores del proceso educativo que tiene como escenario nuestras escuelas y liceos.

Como tal, no pueden ser excluidos ni quedar ausentes de representación y participación en las juntas escolares que deben conformarse y operar para convertirse en un mecanismo y herramienta fundamental en la existencia y desempeño de todo el aparato y el sistema de educación pública del país.

Yo sé que el movimiento estudiantil está en crisis y que no es el mismo de antaño cuando, como decía Mao Tse-tung, eran un factor de vanguardia.

Recuerdo aquellos memorables momentos en los que fue conformada la Federación de Estudiantes de Secundaria (Fenes), que en sus inicios eligió como presidente a Eusebio Mercedes, de la Uner y militante de la Línea Roja del MR-1J4.

El desafío de ahora es cómo garantizar y procurar una efectiva y real representación en juntas escolares de liceos secundarios, distritos y direcciones regionales del Minerd, para que sean parte de esos órganos descentralizados, con funciones específicas, conforme a la Ley General de Educación 66-97.

Para que esa representación sea democrática y verdaderamente representativa, los estudiantes deberían, en cada año escolar, escoger a un delegado por curso y esos delegados conformar la asamblea de representantes o delegados, la que a su vez deberá escoger al representante de los estudiantes en la Junta Escolar del liceo. Así de fácil y sin complicaciones burocráticas.

Además, con esos procesos de escogencia de la representación estudiantil estaríamos estimulando el surgimiento temprano de un liderazgo joven.

El proceso debiera comenzar con la convocatoria anual de elección de la representación que convocaría el Minerd conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para un día calendario específico. Es la mejor solución, salvo otras propuestas más idóneas.

La cuestión es que se conformen las juntas escolares y que operen de verdad, asumiendo el rol y la obligación que la Ley pone a su cargo para que cada escuela opere como debe ser, como un recinto de la ciencia y la cultura, un faro de luz, no bajo el abandono, la anarquía y la suciedad en que se ha convertido la mayoría de nuestros centros educativos.

A la ADP corresponde desempeñar el papel protagónico, junto al Minerd, para que así sea y las escuelas puedan funcionar sin sobresaltos, cumpliendo a cabalidad con los programas y las metas trazadas.