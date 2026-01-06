Impacto deportivo
Kelvin Cruz y los grandes eventos
E l ministro de Deportes, Kevin Cruz pasó con muy buenas notas el 2025, pero ahora en el 2026 tendrá un escenario para dar grandes jonrones.
1- En febrero tenemos la Serie del Caribe.
2- En marzo el Clásico Mundial, que incluye 2 juegos en RD.
3- A final de marzo el Torneo Nacional de Pequeñas Ligas de la Academia La Javilla.
4- En abril las Grandes Ligas.
5- Desde el 18 de abril los playoffs de al NBA.
6- Entre junio y julio llega el Mundial de Fúbol.
7- Julio y agosto los Juegos Cetroamericanos y del Caribe.
8- En agosto el baloncesto de la Capital y la Copa Latinoamericana de Pequeñas Ligas de la Academia La Javilla.
9- En octubre la Pelota Invernal.
10- En noviembre “La revancha” de Puerto Rico vs RD en el Citi Field de Nueva York.
11- En diciembre la Copa de la Capital de Pequeñas Ligas de las Academia La Javilla.
Sume otros eventos de orden Panamericano o Mundial de las de las Federaciones Deportivas. ¡Un tremendo 2026!. Sigueme en todas las redes sociales como: @Elreydelaradio.
