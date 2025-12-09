Creado: Actualizado:

Lecciones.- Son muchas las lecciones, todas amargas y dolorosas, que tendremos que asimilar de las circunstancias que rodearon la muerte de una niña haitiana de once años durante un paseo escolar en Santiago, mas que nada para tratar de evitar que algo así pueda volver a repetirse. Aunque siendo como somos y el poco respeto que nos inspiran leyes, normas y protocolos, es mas seguro confiarse a la Virgen de la Altagracia para que ninguna madre tenga que volver a pasar por esa experiencia. Por lo pronto, y aunque parezca exagerado, no se perdería nada ponderando la propuesta de la ADP, que a través de su consultor jurídico Joaquín Bello exhortó a todos los centros educativos del país a suspender las excursiones escolares, debido a que son actividades no reguladas, de alto riesgo y sin respaldo legal. El jurista advirtió que a pesar de que se han convertido en una práctica común, ni los docentes ni los centros educativos deben asumir actividades que no tienen un marco jurídico ni un sistema de control adecuado. La advertencia, desde luego, llegó demasiado tarde, pero también hay que decir que existe un protocolo, y lo sabe la ADP, que el Ministerio de Educación debe hacer cumplir y que los directivos del colegio no respetaron.

Pero tampoco se ocuparon de garantizar la seguridad de los 86 niños que llevaron a esa excursión, acompañados de tan solo tres maestros, como establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción a cuatro empleadas del centro, para quienes pide una garantía económica de 50 millones de pesos a cada una, impedimento de salida, presentación periódica y colocación de localizadores electrónicos. Es muy probable que luego de la muerte de esa niña, pero sobre todo tras el sometimiento a la justicia de las empleadas del Leonardo Da Vinci, a ningún colegio se le ocurra inventar un paseo escolar. Pero las lecciones de esta tragedia están ahí, como una herida abierta, para que las asimilemos, empezando por la mas dolorosa de todas: nada de lo que hagamos le devolverá la vida a Stephora.