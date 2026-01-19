¿Les digo algo? Cuba

Creado: Actualizado:

Los cubanos tienen derecho a vivir en paz. El pueblo cubano, se puede decir en su mayoría, puesto que si la mayoría de una población no respalda un gobierno éste no se consolida, hace 60 años decidió organizar su sociedad en Estado socialista demostrando que esa forma de administración política posibilita el desarrollo de las personas con humanismo y justicia.

La oposición de los gobiernos de Estados Unidos de América a la decisión de los cubanos ha impedido que el régimen se haya desarrollado a plenitud, imponiéndole un bloqueo consistente en penalizar a los países y empresas que negocian con la isla más grande de las Antillas.

En sus sesenta años de socialismo el pueblo cubano ha resistido desde el descrédito internacional a sus líderes, guerras biológicas, sabotajes, intentos de penetración militar a la isla, represalias y maquinaciones de los gobiernos norteamericanos.

Cuba, en la situación que atraviesa Venezuela y América Latina con la intervención imperialista en los asuntos internos, es la voz más alta que se escucha blandiendo la defensa a la soberanía y dignidad de las naciones, frente a sectores cuyo dios es el dinero y sólo procuran incrementar sus riquezas expropiando los recursos a los países de la región. ¿Se debe permitir este atraco?

El gobierno norteamericano a estas alturas debe respetar la voluntad del pueblo cubano que, bajo un bloqueo ilegal y un acoso continuo, sufre carencias y limitaciones extremas que sirven para “evidenciar” el “fracaso” del modelo. La amenaza y las acciones dedicadas a socavar la revolución, sin embargo, han servido para incrementar el fervor revolucionario del pueblo cubano.