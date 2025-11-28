Creado: Actualizado:

La ley y la trampa.- El tema está en la palestra y por eso las opiniones y los opinantes van y vienen, incluidas las de representantes de nuestros partidos políticos, que no deberían hablar como si no tuvieran velas en ese entierro, cuando la realidad es que desde hace por lo menos tres décadas cada partido que gobierno ha sido tiene su narcotraficante favorito. Es por eso que la mayoría de esas opiniones, por venir de quienes vienen, aportan poco al debate que ha generado la infiltración del narcotráfico en la política dominicana, que ha cobrado intensidad luego del discurso del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que algunos entienden debió pedirle perdón al país en lugar de tratar de justificar lo injustificable. Palabras al fin y al cabo terminarán, como siempre, llevándoselas al viento, hasta que el tema agote su vida útil, se arroje al zafacón del olvido y nuestras agitadas vidas continúen su curso. Pero el problema, por supuesto, continuará ahí hasta que alguien vuelva a ponerlo sobre la mesa de discusión, o lo haga otro escándalo que nos recuerde la facilidad conque se alían narcotráfico y política.

Por eso, y antes de que se pase a otro tema, debemos poner atención a lo que opinó sobre los controles a la financiación de los partidos, la puerta de entrada del narco a la política, el presidente de la JCE Román Jáquez Liranzo, que puede resumirse en su advertencia sobre las debilidades de las leyes que la regulan, ya que solo contemplan sanciones administrativas, no de carácter penal, para el gasto electoral desbordado. Y eso es así porque los políticos en el Congreso Nacional se dieron cuenta de que tienen el inmenso poder de hacer la ley y también la trampa para eludirla, y decidieron lo que mas les convenía. El PRM, con mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas, podría hacerle un gran aporte al país modificando la Ley de Activos para que los partidos sean sujetos obligados como propone su presidente. Pero el propio Paliza sabe que eso habrá que verlo para poder creerlo, y ni siquiera hace falta decir porqué.