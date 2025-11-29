¡Un líder y su responsabilidad consigo mismo!

Creado: Actualizado:

“Píndaro… ¿te crees un líder? –exclama Herminio-… Ya tienes 376 artículos en que te has robado el protagonismo en lectoría del HOY sabatino/quincenal y hoy vienes a filosofar sobre cómo se consigue un liderazgo”… Píndaro, que ha abierto sus ojos espantado, no le queda más remedio que aceptar el reto que siempre es fundamental en un liderazgo… “Sí, soy líder porque me lo creo, porque sé qué hacer y cómo hacer las cosas que me propongo hacer… He logrado liderarme a mí mismo, liderar a otros, liderar equipos completos de personas y llegar a liderar organizaciones… ¡Por eso me considero un líder!”.

“Hace unos días escuché al padre jesuita y gran amigo Manuel Maza, conversar sobre lo que realmente nos falta en el liderazgo actual –comenta Herminio-… En mente está todavía rechinando una verdad más clara que el agua… Para no solamente creernos, sino ser realmente líder, tenemos que vivir una profunda responsabilidad y un compromiso con nosotros mismos, para luego tener la capacidad de presentarnos como líderes ante los demás… Y con esta positiva influencia de un mensaje me he puesto a investigar sobre aquellas competencias que debe tener una persona para ser un líder…

De ahí, lo primero que encontré es una afirmación de Ted Engstrom, quien expresó una frase lapidaria: ¡Un líder no nace, se hace!… Y eso trajo a mi memoria que, ante tantos reales y supuestos líderes de hoy día, a nivel mundial, que a muchos les falta revisarse en sus competencias reales para ver si realmente son líderes, o no”.

“¡Cierto! –exclama Píndaro-… La historia misma nos ha mostrado las competencias personales que debieran revisarse internamente estos personajes políticos, o no, que se creen líderes… Voy a aprovechar para recordárselas: Están las estratégicas, las sociales, las técnicas, las de gestión y las éticas”… Herminio, que ha estado interesado en el tema por las continuas crisis de credibilidad actuales en muchos países, ha decidido hacer su aporte conceptual y exclama: “¡Nuestros líderes tienen que saber atreverse a enfrentar los retos y desafíos que los momentos le demandan… Ahí descansan sus competencias estratégicas… Para ello, deben demostrar una comunicación en la cual sepan no solo hablar hasta por los codos, sino también escuchar a sus interlocutores, haciendo galas de una gran asertividad, bien ganada gracias a su empatía para desplegar su autoridad… Es una forma de demostrar que dominan verdaderas competencias sociales… En todo momento, debe primar su pensamiento analítico, gracias un conocimiento que le permita una profunda capacidad de síntesis para tomar decisiones con creatividad… De esta forma se nos muestra una forma de poner a prueba sus competencias técnicas”.

Píndaro cree ahora oportuno el contribuir a resaltar competencias que completan la formación de todo líder y que, por desconocidas razones, hoy día gritan su ausencia…

“El orden y la disciplina –expresa Píndaro-, productos de una sana iniciativa que puedan orientarse a resultados con tenacidad, certifican una real competencia de gestión que todo líder debe poseer… Finalmente, la vigencia de unas competencias éticas coronan una historia de éxito a todo aquél, o aquella, que quiera pasar a la historia como aquellos que en el pasado ya lo han logrado… Un líder creíble debe tener la capacidad de ser responsable y poseer la humildad para dar vigencia a un nivel de lealtad consigo mismo, primero, y luego con los demás, para cumplir y hacer cumplir los compromisos vivenciales con toda integridad”.

Herminio, que desde muy joven miró hacia un horizonte de superación personal a través del éxito para beneficio no sólo de él sino con los demás, ha probado un liderazgo de un perfil controlado... En este sentido exclama: “¡Mi mente es quien crea mi realidad!... Y, como esta es mi verdad compartida hoy, no percibo las cosas como son, sino como soy… Mi mente crea una realidad artificial de lo que veo – y, esto es aplicable a aquellos que verdaderamente han dedicado su vida a desarrollar un liderazgo público… La realidad es que nos identificamos con nuestros pensamientos creyendo que todos son ciertos”.

Píndaro, que no se guarda un solo ápice de lo que se le ocurre, comenta: “Mientras más dejas que tu Ego esté presente, más adversarios te vas a crear…. Más se corrompe tu forma de actuar ante los demás, tu campo de ver las cosas, pero más te van a manipular y, sin darte cuenta, más te criticarán y podrías entonces hasta llegar a actuar contra tus valores… No quiero dejar pasar esta oportunidad para recomendar a los aspirantes a líderes, y a aquellos líderes reales, sacar tiempo para ellos y sus compromisos, como por ejemplo un día a la semana para sentarse a pensar y trabajar enfocado, y no dispersos… Estar más atentos y cumplir con sus compromisos personales, de acuerdo a sus propios objetivos y sin apartarse de ellos… Es más, bloqueen sus distracciones internas, pensando en lo realmente importante y manteniendo disciplina cuando estén enfocados en algo… ¡Sólo con sencillo acto, un pensamiento claro, o con un sentimiento podrá la gente identificar que ustedes y nosotros entonces somos líderes!”.