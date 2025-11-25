El liderazgo femenino intelectual como cimiento para una sociedad equitativa y sin violencia

Creado: Actualizado:

Cada 25 de noviembre, al recordar el asesinato de las hermanas Mirabal, el país y el mundo reflexionan sobre la violencia contra la mujer. Pero más allá del recuerdo, esta fecha nos exige convertir la memoria en acción transformadora. Y esa acción, en el siglo XXI, pasa inevitablemente por la equidad en la educación: el punto de partida para reducir las brechas de género que aún persisten en nuestra economía.

La violencia, en cualquiera de sus formas, se origina en la desigualdad. Cuando las oportunidades de formación y liderazgo están limitadas para las mujeres, no solo se perpetúa la inequidad: se debilita el crecimiento económico y la innovación social. Por eso, la educación superior tiene hoy una responsabilidad histórica: formar talento diverso, con igualdad de oportunidades, condiciones y reconocimiento.

Alliet Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas del INTEC

Nuestra región —y particularmente la República Dominicana— no puede aspirar a una economía competitiva sin la participación plena de las mujeres en las áreas donde se genera valor: la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la gestión empresarial.

En ese sentido, figuras pioneras como Salomé Ureña y Evangelina Rodríguez no solo abrieron caminos para la igualdad educativa, sino que demostraron cómo el conocimiento transforma la realidad económica de un país.

Salomé lo entendió desde las aulas: cada mujer educada multiplica el capital humano de una nación.

Evangelina lo demostró desde la ciencia: una mujer formada impacta la salud, la productividad y el bienestar de toda una comunidad.

Desde la educación superior, debemos continuar esa misión con visión de futuro.

En el INTEC, impulsamos una cultura de equidad que no se limita al acceso, sino que promueve la participación activa y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos del conocimiento, especialmente en las áreas STEM. Este esfuerzo no solo cambia vidas; cambia indicadores de productividad, innovación y competitividad.

Cuando una universidad cierra sus brechas internas, está ayudando a cerrar las del país.

El liderazgo femenino en la academia —basado en la colaboración, la empatía y la búsqueda del consenso— demuestra que la equidad no es un discurso, sino un motor de eficiencia institucional y social.

Los modelos educativos que promueven igualdad y diversidad generan economías más resilientes, creativas y sostenibles.

Honrar a las hermanas Mirabal hoy significa algo más que recordar su valentía: significa asumir la educación equitativa como estrategia de desarrollo y paz social.

Porque una nación que garantiza el acceso igualitario al conocimiento no solo previene la violencia: multiplica las oportunidades, fortalece su economía y asegura un futuro donde la equidad sea, por fin, la norma.

Para unir la academia con el desarrollo nacional y enfrentar los próximos desafíos, necesitamos todas las voces en la mesa, construir desde la inteligencia colectiva. Significa asegurarnos de que la próxima generación de mujeres dominicanas lidere a la sociedad con ideas, innovación y una autoridad moral que además de transformar las instituciones erradique la violencia, construyendo el cimiento de un país donde la equidad y el respeto sean la norma.