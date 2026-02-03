Lily Luciano: formación, trayectoria y compromiso que inspiran

Creado: Actualizado:

Hace unos días me encontraba almorzando y conversando con unos amigos cuando, en medio de una charla aparentemente casual, uno de ellos lanzó una pregunta que suele repetirse con demasiada ligereza: ¿realmente las mujeres se apoyan entre sí?

La pregunta no era nueva, mi respuesta fue inmediata y honesta. Le dije que, más allá de esa tendencia a creer que las mujeres no se apoyan, yo podía dar fe y testimonio de todo lo contrario. Que, en mi caso, mi núcleo cercano y gran parte de mi crecimiento personal y profesional han sido posibles gracias al apoyo, la guía y la inspiración de mujeres. Mujeres que no solo abrieron caminos, sino que caminan conmigo.

Mientras hablaba, pensaba en referentes concretos. En nombres propios. Y uno de ellos, sin duda, es Lily Luciano. Por eso, su reciente designación como viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer no solo me llena de orgullo, sino que reafirma algo en lo que creo profundamente: cuando una mujer comprometida, preparada y coherente llega a un espacio de toma de decisiones, no llega sola. Llega con una red, con una historia de trabajo colectivo y con una visión clara de transformación.

Lily Luciano

Este nombramiento fue oficializado mediante el Decreto 29-26, emitido por el presidente Luis Abinader, que a mi juicio fortalece la institucionalidad del Ministerio de la Mujer, actualmente encabezado por la ministra Gloria Reyes y orientado a impulsar políticas públicas con impacto real en la vida de las mujeres dominicanas.

Lily ha sido, para muchas y muchos de nosotros, una aliada real. No desde el discurso vacío, sino desde la acción constante, el pensamiento crítico y la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su trayectoria profesional la respalda, pero es su calidad humana, y su compromiso con la igualdad lo que la convierten en un referente genuino.

A esa coherencia se suma una formación profesional sólida, construida con rigor y responsabilidad. Lily es Licenciada en Comunicación Social con mención en Periodismo, tiene una Maestría en Comunicación Corporativa y otra en Estudios Electorales y Políticos por la PUCMM, una Especialización en Políticas Públicas con Perspectiva de Género por la UIM en España, y un Postgrado en Dirección Pública por Barna Management School, entre otros estudios y formaciones. Esa combinación de preparación académica y más de 20 años de experiencia profesional le han permitido comprender los desafíos de la igualdad desde una mirada técnica, estratégica y profundamente humana. No es solo sensibilidad social; es conocimiento aplicado con método y eficacia.

Lily Luciano

El viceministerio de Cultura de Igualdad es un espacio estratégico, porque ahí se disputa el sentido común, se cuestionan estereotipos y se siembran cambios que no siempre son inmediatos, pero sí profundos y duraderos. Que Lily asuma ese rol es una señal clara de que la igualdad no es solo un enunciado, sino una práctica que se construye desde la educación, la cultura y las relaciones cotidianas.

En un momento donde el servicio público enfrenta desafíos de credibilidad y donde trabajar en el Estado a veces no es bien visto, experiencias como la mía, y trayectorias como la de Lily Luciano, muestran que hay mujeres y hombres que ejercen su rol con integridad, profesionalismo y compromiso real. Su nombramiento es también un voto de confianza en quienes eligen dedicar su vida a servir dignamente desde la función pública, demostrando que la gestión con ética y visión puede transformar instituciones y vidas.

Lily Luciano

Celebro este nombramiento con la tranquilidad de saber que el Ministerio de la Mujer cuenta hoy con una profesional íntegra, una aliada probada y una mujer que entiende que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la justicia y la igualdad.

¡Vamo arriba, viceministra!