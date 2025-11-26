¡Todo tiene un límite!

Creado: Actualizado:

Por décadas, los pacientes hemos sido la Cenicienta del cuento: esa figura noble y vulnerable que es ignorada, humillada y relegada por quienes debieron protegerla, aun siendo la protagonista de la historia.

Pero la realidad nuestra es todavía más cruda.

En la historia de los pacientes dominicanos se repite el mismo patrón: quienes tienen la responsabilidad de velar por nuestro bienestar muchas veces se convierten en los primeros en fallarnos.

Los que deben garantizar que la salud no sea un privilegio, que no se violen derechos fundamentales, que aseguren que la protección social funcione para todos, son los mismos que durante años han permitido que los pacientes quedemos como espectadores sin voz ante decisiones que afectan directamente nuestra vida y nuestra dignidad.

Sin embargo, hay una verdad imposible de ignorar: todo debería girar en torno a nosotros, los pacientes.

Sin personas enfermas no habría ciencia para estudiar el cuerpo humano y sus enfermedades.

No existiría la medicina ni quienes la ejercen.

No existirían medicamentos que vender y comprar, ni hospitales, ni clínicas, ni programas de apoyo social.

No existirían procesos, ni pasillos llenos de gente buscando ayuda, ni presupuestos millonarios que dicen “proteger” la salud del pueblo.

Todo lo que existe, existe porque alguien, en algún lugar, está enfermo y necesita ser atendido.

Por eso, los pacientes no debemos ser actores secundarios: somos la razón de ser del sistema.

No pedimos privilegios. No exigimos trato especial.

Solo reclamamos lo justo: un sistema humanitario, eficiente y respetuoso que entienda que sin nosotros nada tendría sentido.

Recordemos lo esencial: Los pacientes somos la historia. Somos la data, somos el centro. Somos la prioridad. Y por la dignidad …… siempre se avanza al límite.