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Reflexión

Marien Aristy Capitán

Marien Aristy Capitán

Las lluvias nos obligarán a planificarnos

Cual si se tratase de un sueño difícil de alcanzar, la planificación urbana continúa siendo una materia pendiente en el país y nos pasa factura cada vez que los fenómenos atmosféricos nos sacuden.

Las lluvias

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Cual si se tratase de un sueño difícil de alcanzar, la planificación urbana continúa siendo una materia pendiente en el país y nos pasa factura cada vez que los fenómenos atmosféricos nos sacuden.

Lo que sucedió en el litoral del Distrito Nacional el lunes pasado fue de infarto: áreas de la Ciudad Colonial, Gazcue y la Ciudad Universitaria fueron azotadas por una microrráfaga, un fenómeno natural que nunca antes habíamos visto: con vientos tan violentos y peligrosos como los de un tornado (oscilan entre 100 y 160 km/h), duran entre 5 y 15 minutos pero derriban cientos de árboles y estructuras ligeras. Además, suelen traer granizo.

Los daños en el arbolado y cableado de energía eléctrica fueron considerables, así como en infraestructuras diversas. Esto, sumado a las inundaciones recientes, nos obliga a replantearnos la ciudad a futuro: hay que escuchar a los urbanistas, quienes han advertido hasta la saciedad que las ciudades cemento son muy peligrosas.

El arbolado, por otro lado, debe ser revisado, así como la poda indiscriminada que deja a los árboles maltrechos. También es hora de pensar en el soterrado para no tener que ver cómo nos quedamos durante horas sin energía. Nuestras ciudades y provincias nos gritan que hagamos algo para cuidarlas. Es urgente.

Sobre el autor
Marien Aristy Capitán

Marien Aristy Capitán

Jefa de Redacción del periódico Hoy desde septiembre del año 2007. Periodista con 31 años de ejercicio.

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