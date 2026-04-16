Reflexión
Las lluvias nos obligarán a planificarnos
Cual si se tratase de un sueño difícil de alcanzar, la planificación urbana continúa siendo una materia pendiente en el país y nos pasa factura cada vez que los fenómenos atmosféricos nos sacuden.
Cual si se tratase de un sueño difícil de alcanzar, la planificación urbana continúa siendo una materia pendiente en el país y nos pasa factura cada vez que los fenómenos atmosféricos nos sacuden.
Lo que sucedió en el litoral del Distrito Nacional el lunes pasado fue de infarto: áreas de la Ciudad Colonial, Gazcue y la Ciudad Universitaria fueron azotadas por una microrráfaga, un fenómeno natural que nunca antes habíamos visto: con vientos tan violentos y peligrosos como los de un tornado (oscilan entre 100 y 160 km/h), duran entre 5 y 15 minutos pero derriban cientos de árboles y estructuras ligeras. Además, suelen traer granizo.
Los daños en el arbolado y cableado de energía eléctrica fueron considerables, así como en infraestructuras diversas. Esto, sumado a las inundaciones recientes, nos obliga a replantearnos la ciudad a futuro: hay que escuchar a los urbanistas, quienes han advertido hasta la saciedad que las ciudades cemento son muy peligrosas.
El arbolado, por otro lado, debe ser revisado, así como la poda indiscriminada que deja a los árboles maltrechos. También es hora de pensar en el soterrado para no tener que ver cómo nos quedamos durante horas sin energía. Nuestras ciudades y provincias nos gritan que hagamos algo para cuidarlas. Es urgente.
Opinión
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Marien Aristy Capitán