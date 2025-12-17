Luis Ulloa Morel: izquierda dominicana

Creado: Actualizado:

Luis Ulloa Morel no es el Gramsci del Caribe, pero tiene su potencial y enfoque ideológico. Su último libro "Izquierda Dominicana: Contribución a un marco para una refundación" es un retrato casi perfecto de él, de sus reflexiones teóricos–filosóficas de su práctica y militancia política.

El libro, estructurado en cuatro capítulos y un epílogo: I. Izquierda y Derecha: la ideología como fundamento; II. La utopía: superar el capitalismo y edificar un mundo nuevo; III. De las fuerzas de izquierda dominicana; IV. La izquierda necesaria: socialista, pluralista y capaz de gobernar y el Epílogo.

Lo leí rápidamente y con prejuicios, de los que culpo al autor más que a mis limitaciones intelectuales y al pragmatismo que marcó mi participación en la izquierda.

Sin pensarlo dos veces critiqué el largo título del libro en el mismo instante que lo recibí de manos del autor. Además, no me gustó su estructura. Demasiadas divagaciones teóricas en sus primeras 130 páginas.

El autor es franco y en el prólogo confiesa "como pronto se verá, dedico una proporción relativamente menor de páginas al tratamiento directo de nuestras izquierdas en relación a otros temas", para terminar esa introducción diciendo: "Estoy seguro de que hay mucha gente pensando en que los lamentos solo sirven si de ellos derivamos acciones responsables, contundentes y continuas".

A pesar de esas consideraciones, el libro es bueno, debe ser leído y releído. Sus reflexiones sobre la izquierda, sus potencialidades y debilidades obligan al análisis y a repensarla, aun cuando, como acontece con el epílogo, que deja al lector buscando, con el hambre de encontrar más, llamado a "disponerse y crear las condiciones para hacer lo que corresponde sin pérdida de tiempo, porque después será muy tarde y sus efectos inferiores, cuando no simplemente nulos". Él afirma que su libro es un desahogo y que "desahogo no debería equivaler a conmovedoras lamentaciones sobre lo que suponía que debió ser y no ha sido."

El capítulo III requiere especial atención y conforme a mi valoración, un volumen dedicado exclusivamente. Necesitamos de una radiografía más completa en la que además del déficit doctrinal, se profundice en las causas del desempeño limitado de la izquierda en el devenir político. Entiendo que el marco social, nuestra dependencia y la ausencia de líderes que vieran más allá de la curva, fueron y han sido factores determinantes.

Luis Ulloa tiene derecho a las palabras, más allá de lo que mucho suponen. Él, nacido en Loma de Cabrera, arrastrado a la ciudad capital, residiendo en una de sus famosas villas, fue militante de Línea Roja, secretario general Partido de los Trabajadores Dominicanos y cofundador del partido "Alianza País". Él tiene calidad y méritos.