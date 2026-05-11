Lupus: una realidad enmascarada que desafía el diagnóstico

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Por Carla Araujo

Para muchas personas, vivir sin un diagnóstico de lupus representa una carrera contra un enemigo enmascarado, mientras enfrentan síntomas, incertidumbre y la espera de un tratamiento que les permita controlar esta compleja condición.

Desde joven me tocó conocer de esta enfermedad cuando solo era un mito, ya que no se sabía casi nada de esta afección. No obstante, al igual que hace más de 20 años, todavía su diagnóstico sorprende a quienes buscan alivio a las dolencias que esta provoca.

Tal es el caso de Carmen, una vecina mía que supera los 40 años, una mujer activa, pero que de repente se le agudizó un malestar general que había presentado durante mucho tiempo. Dolores de cabeza, cansancio extremo y dolor de cuerpo fueron algunos de los síntomas para los que fue buscando solución por separado, hasta que un día llegó la gran recaída: una falla renal que la llevó por más de una semana a cuidados intensivos. Luego de varios estudios, le diagnosticaron la condición de Lupus Eritematoso Sistémico (LES).

Carla AraujoFuente externa

Carmen, con los ojos aguados, me confiesa en una conversación de pasillo que está viva de milagro, pero que ahora ve la luz, porque a pesar de lo difícil de la condición, ya sabe lo que tiene su cuerpo, desenmascaró a su enemigo y sabe cómo lidiar con él.

El lupus suele ser perjudicial sin un diagnóstico, ya que esta condición puede afectar todos los órganos del cuerpo y es justo ahí donde radica el problema, puesto que, si no se trabaja la causa del LES, continuarán los problemas de salud en general.

Sin embargo, ¿qué dicen de su diagnóstico?

Según la Fundación Lupus de América (Lupus Foundation of America - LFA), afirman en su página de consulta que los síntomas pueden ser poco claros, pueden aparecer y desaparecer, y pueden cambiar. De igual manera, aseguran que esta condición es un desafío médico, ya que el lupus es conocido como “el gran imitador”, porque sus síntomas se parecen a los de muchas otras enfermedades.

El lupus es una enfermedad autoinmune que puede afectar prácticamente cualquier órgano o sistema del cuerpo. Entre las manifestaciones más frecuentes al inicio de la enfermedad destacan las musculoesqueléticas, como la artritis y las artralgias, así como las afecciones cutáneas, presentes entre el 70 % y el 80 % de los pacientes, de acuerdo con informes de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Esta condición afecta a nivel global a alrededor de 5 millones de personas. En República Dominicana, aunque no existe una estadística clara, se estima que entre el 0.5 % y el 0.8 % de la población vive con un diagnóstico confirmado de lupus, según afirmó el doctor Roberto Muñoz Louis durante su participación en la charla “Lupus y la Piel”, organizada por la Asociación Dominicana del Lupus (ADOLUPUS).

El doctor Muñoz Louis aseguró que, al igual que ocurre a nivel mundial, en República Dominicana las mujeres representan la población mayormente afectada por esta condición. Asimismo, puntualizó que muchos pacientes atraviesan consultas en más de cuatro o cinco especialidades médicas antes de recibir un diagnóstico preciso de lupus.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Lupus (ADOLUPUS), Paola Tineo, destacó la importancia de la educación y la orientación continua a través de charlas y actividades de concienciación, al recordar que un diagnóstico temprano puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de los pacientes con lupus.

Sin embargo, para muchos pacientes en República Dominicana, acceder a un diagnóstico de lupus representa una importante carga económica, debido al alto costo de las pruebas especializadas, que en muchos casos supera sus posibilidades financieras, sumado a las limitadas opciones disponibles dentro del sistema público de salud.

Es importante crear mayor conciencia sobre el lupus, promover el diagnóstico oportuno y fortalecer el acompañamiento médico integral, a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes que conviven con esta condición.