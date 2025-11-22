Malos contribuyentes y pésimos recaudadores

Creado: Actualizado:

Se equivoca el que suponga que la bajísima captación de impuestos de República Dominicana -la segunda de más estrago social en América- se debe mayormente a la sagaz capacidad de engaño de los omisos. De mirar hacia la aplicación de mecanismos recaudadores descubriría la falta de aplicación de herramientas que siempre han estado disponibles y llenarían un hueco de considerable dimensión.

Instrumentos que ahora han cobrado efectividad y versatilidad gracias a los avances de la tecnología digital que permite llegar con rapidez a lo fraudulento y rastrear hasta donde se encuentren los valores que corresponden al fisco y no le están llegado.

Sépase que al alcance de los recaudadores está -aunque se prefiere no usarlo- el recurso de cruzar informaciones que permitiría llegar incluso hasta una buena parte de las utilidades (a veces muy cuantiosas) del sector informal en el que operan no solo entes menores y de subsistencia sino también colosales operadores del comercio de la sombra. No es imprescindible aparecer en el Registro Nacional de Contribuyentes para dejar huellas en transacciones comerciales y a través del hilo se llega al ovillo.

Sépase que en el país amparan compras y pagos mayores y menores más de cuatro millones de tarjetas de crédito y débito que no escapan a escrutinios en manos de casi 80% de ciudadanos económicamente activos y la evasión de impuestos como el Itebis es muy superior al 50% de las transacciones con la posibilidad de que una buena parte del recaudo se quede en cajas registradoras de agentes de retención.

Sépase además que en virtud de la ley 155-17 contra el lavado de activos la evasión fiscal es un delito penal por generar ingresos ilícitos aunque se cree -hasta en niveles oficiales por lo visto- que fue promulgada para perseguir exclusivamente el enriquecimiento por tráfico de drogas, el más satanizado de los crímenes como si fueran los únicos que dañan a la sociedad.

Como si reducir ingresos al Estado mediante evasiones comprobables aprovechándose de las debilidades institucionales aquí enumeradas no fuera un crimen contra servicios esenciales de salud, educación y creación de infraestructuras para la población.