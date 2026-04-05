Vida cristiana
Manifestemos su poder
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8
Dios nos hizo portadores de su reino no para ocultarlo, sino para manifestarlo de manera que quienes nos rodean puedan ver su gloria y rendirse ante él; porque no fuimos llamados a vivir una religión, sino a una vida que exprese lo sobrenatural y dé testimonio de su grandeza.
Por eso, es necesario que reconozcamos la autoridad que nos delegó Cristo Jesús y manifestemos su poder a favor de aquellos que lo necesitan.
El evangelio no es religión; es poder que cambia y transforma vidas. Fuimos creados para vivir en lo sobrenatural y revelar al Dios que sana, que libera y que transforma completamente.
Hoy es tiempo de levantarte sin temor de asumir tu identidad en Cristo y declarar con firmeza que perteneces al Reino inconmovible lleno de poder y de gloria.
