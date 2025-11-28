Creado: Actualizado:

Dicen que siempre hay una primera vez. Me tocó el martes pasado. No me dejaron entrar al acto de entrega de equipos agrícolas, encabezado por el presidente Luis Abinader, en el Ministerio de Agricultura. A casi 40 años cubriendo esa fuente de manera ininterrumpida, de los 44 años que tengo en el periódico HOY. Después de coger lucha para parquearme a 5 cuadras de Agricultura, me paró un empleado en la puerta principal y me dijo que no se podía entrar y me envió a la puerta trasera por donde pude llegar al edificio. Cuando traté de avanzar hacia el lugar del acto, un guardia me dijo: no puede pasar. Le enseñé el carnet del periódico y le dije que vine a cubrir la actividad del Presidente. Le pedí que llamara un superior y vino un teniente que dijo: no puede pasar nadie, ni siquiera me miró. Lo conozco y él a mí, pero parece que en ese momento se le olvidó quien era yo. La mayoría de los guardias son así, que en ciertos momentos no conocen a nadie. Llamé por teléfono al “relacionador público” de Agricultura y me dijo que era una orden de Protocolo de la Presidencia. Ante mi insistencia, me indicó que enviaría a alguien a buscarme. Duré 10 minutos ahí y al no llegar, me fui. Una desconsideración innecesaria. ¡¡¡Amén!!!

FEDA y ovicaprinos

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) benefició a 9,145 productores a través del programa ovicaprinos, informó su director, Hecmilio Galván. En el programa se invertieron RD$297 MM, de los que el Banco Agrícola RD$263.5 MM. Galván encabezó seminario en la capital para evaluar.