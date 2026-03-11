El fin de “El Mencho”: el mensaje de fuerza que sacude a los carteles de América Latina

Creado: Actualizado:

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos del continente, marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Durante años, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue considerado uno de los criminales más buscados del mundo, símbolo de la expansión violenta del narcotráfico mexicano y de la capacidad de los carteles para desafiar a los Estados.

Su caída no solo representa la eliminación de un jefe criminal, sino también un mensaje político y estratégico que trasciende las fronteras de México. Coincide con el nuevo enfoque impulsado por Donald Trump, quien ha promovido un acuerdo de cooperación con varios países de América Latina para enfrentar de manera directa a las organizaciones del narcotráfico que operan como verdaderos ejércitos transnacionales.

El convenio, según lo anunciado, busca coordinar inteligencia, operaciones conjuntas y acciones contundentes contra los carteles, rompiendo con años de estrategias limitadas que en muchos casos solo lograron contener parcialmente el fenómeno. La lógica detrás de esta nueva etapa es clara: tratar a los grandes carteles no solo como bandas criminales, sino como estructuras que amenazan la seguridad regional.

La figura de "El Mencho" representaba precisamente ese nivel de poder criminal. Bajo su liderazgo, el Cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser una organización emergente a convertirse en una de las estructuras más violentas y expansivas del narcotráfico internacional. Su influencia se extendía desde México hacia rutas que conectan con Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.

Por eso su muerte tiene una dimensión simbólica. Demuestra que incluso los capos considerados “intocables” pueden caer cuando existe coordinación internacional, inteligencia efectiva y voluntad política.

Sin embargo, la historia del narcotráfico enseña que la caída de un líder no significa necesariamente el fin de una organización. En muchos casos, los carteles se fragmentan, surgen nuevas facciones o aparece otro jefe que intenta ocupar el vacío de poder. El verdadero desafío no es solo capturar o eliminar a un capo, sino desmontar la estructura financiera, logística y política que permite la existencia de estos imperios criminales.

En ese contexto, el acuerdo impulsado por Trump pretende enviar una señal clara: América Latina ya no enfrentará el narcotráfico de forma aislada. La cooperación regional podría convertirse en un factor clave para debilitar a las redes criminales que operan entre países, aprovechando las debilidades institucionales y las diferencias en las legislaciones.

Para países del Caribe como República Dominicana, este escenario también es relevante. La región ha sido históricamente un punto estratégico en las rutas del narcotráfico que conectan Sudamérica con Estados Unidos y Europa. Una ofensiva regional más coordinada podría reducir la presión que ejercen estas redes sobre los territorios insulares.

La muerte de "El Mencho", más que el final de un capo, puede convertirse en el símbolo de una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado. Pero el éxito de esa estrategia dependerá de algo más que operaciones espectaculares: requerirá instituciones fuertes, cooperación internacional sostenida y un compromiso real de los gobiernos de la región.

Porque si algo ha demostrado el narcotráfico en las últimas décadas es su capacidad dei reinventarse. Y solo una acción colectiva, firme y constante podrá evitar que otro “Mencho” vuelva a ocupar el lugar que hoy queda vacío.