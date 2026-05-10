El mercado petrolero después de la guerra con Irán

Creado: Actualizado:

En este momento, la mayoría de los inversionistas están enfocados en una sola cosa: el impacto inmediato del conflicto con Irán sobre los precios del petróleo. Los mercados están preocupados por las interrupciones en la oferta, los ataques a la infraestructura energética y la posibilidad de una inestabilidad prolongada en el Golfo Pérsico. Estas preocupaciones son comprensibles. El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los puntos estratégicos más importantes para el flujo energético mundial, y cualquier amenaza sobre esta ruta impulsa naturalmente los precios del petróleo al alza. Sin embargo, mientras los mercados están obsesionados con el shock de corto plazo, muy pocas personas están pensando seriamente en lo que normalmente ocurre después de que terminan guerras como esta. La historia sugiere que el mayor riesgo podría no ser precios permanentemente altos, sino un fuerte colapso una vez que el conflicto llegue a su fin.

Desde las décadas de 1970 y 1980, casi todos los grandes shocks petroleros de origen geopolítico han seguido el mismo patrón. Los precios se disparan durante la crisis porque los mercados temen escasez e incertidumbre. Pero, una vez que el peligro inmediato desaparece, el mercado pasa rápidamente del miedo al exceso de oferta. Los productores de petróleo se apresuran a aumentar la producción, los gobiernos buscan recuperar los ingresos perdidos y las posiciones especulativas comienzan a desmontarse. El resultado suele ser una fuerte caída de los precios. Lo vimos después de la Revolución iraní de 1979, tras la Primera Guerra del Golfo en 1991 e incluso después del alza petrolera provocada por la guerra en Ucrania en 2022. En cada caso, el mercado creyó inicialmente que el mundo entraba en una crisis energética prolongada. En la mayoría de los casos, eso no ocurrió.

La Primera Guerra del Golfo ofrece uno de los paralelos históricos más claros. La infraestructura petrolera iraquí sufrió daños enormes, eliminando millones de barriles diarios del mercado mundial. En ese momento, muchos analistas pensaban que los precios del petróleo permanecerían elevados de manera permanente porque un gran productor prácticamente había desaparecido. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Otros productores, especialmente Arabia Saudita y otros países del Golfo, aumentaron rápidamente su producción para compensar las pérdidas. A medida que la oferta se recuperó y el miedo disminuyó, los precios del petróleo terminaron desplomándose. La lección de ese episodio es simple: los mercados petroleros se ajustan mucho más rápido de lo que la mayoría espera.

Algo similar podría ocurrir después del conflicto con Irán. Incluso si la infraestructura iraní o las instalaciones energéticas regionales sufren daños importantes, el mercado mundial todavía cuenta con una capacidad ociosa significativa. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros productores del Golfo tienen tanto la capacidad como el incentivo para aumentar la producción una vez que termine la guerra. Los precios altos benefician a los productores en el corto plazo, pero también perjudican la demanda mundial con el tiempo. Los precios extremadamente altos desaceleran el crecimiento económico, reducen el consumo y aumentan el riesgo de recesión. Los países productores entienden perfectamente esta dinámica. Una vez que termine el conflicto, muchos probablemente priorizarán recuperar ingresos y cuota de mercado en lugar de mantener una oferta artificialmente restringida.

Aquí es donde la reciente decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP se vuelve particularmente importante. Los mercados podrían estar subestimando el significado de este movimiento. Durante décadas, la OPEP funcionó como un sistema coordinado diseñado para estabilizar los precios mediante el control de la producción. Sin embargo, las tensiones internas dentro del grupo han ido creciendo durante años. Algunos países prefieren precios más altos mediante recortes de producción, mientras que otros buscan maximizar su producción y capturar una mayor cuota de mercado global. La salida de Emiratos podría ser una señal de que esa unidad comienza a debilitarse.

Si la disciplina de la OPEP empieza a erosionarse después de la guerra, el mercado podría pasar rápidamente del miedo a la escasez al miedo al exceso de oferta. Los productores que pasaron meses enfrentando interrupciones podrían abrir agresivamente los grifos para compensar los ingresos perdidos. Eso podría generar exactamente el tipo de aumento de producción que históricamente ha provocado colapsos en los precios del petróleo. En los mercados de materias primas, los precios altos suelen contener las semillas de su propia destrucción. Cuando los precios suben demasiado, los productores aumentan la oferta mientras los consumidores reducen la demanda. Eventualmente, el desequilibrio se revierte.

También existe otro factor importante: la demanda mundial podría no ser tan fuerte como los mercados suponen. La economía global ya muestra señales de desaceleración en varias regiones. Europa continúa enfrentando un crecimiento débil, la recuperación de China sigue siendo desigual y muchos mercados emergentes luchan con altas tasas de interés y presiones de deuda. Si la guerra termina y desaparecen los temores energéticos, los inversionistas podrían volver rápidamente a enfocarse en los débiles fundamentos de la demanda global. En ese contexto, los precios del petróleo podrían caer más rápido de lo esperado.

Los mercados financieros también tienden a exagerar los riesgos geopolíticos durante los conflictos. Los inversionistas descuentan escenarios extremos porque la incertidumbre es difícil de medir. Pero, una vez que esa incertidumbre desaparece, la “prima de guerra” incorporada en los precios del petróleo puede evaporarse rápidamente. Por eso los mercados petroleros suelen moverse violentamente en ambas direcciones durante las crisis geopolíticas. El miedo impulsa los precios al alza rápidamente, pero el alivio puede hacerlos caer con la misma velocidad.

Nada de esto significa que los precios del petróleo colapsarán inmediatamente después de la guerra. En el corto plazo, la volatilidad probablemente seguirá siendo alta. Las interrupciones temporales en la oferta, los riesgos marítimos y la incertidumbre política todavía podrían empujar los precios hacia arriba, especialmente si el conflicto escala antes de alcanzarse un acuerdo. Pero el panorama de mediano plazo podría verse muy diferente del pánico que hoy domina a los mercados.

La realidad es que los mercados petroleros son cíclicos por naturaleza. Las guerras generan alzas, pero esas alzas rara vez duran para siempre. Eventualmente, la oferta se ajusta, la demanda se debilita y los precios se normalizan, a veces de forma violenta. Los inversionistas que asumen que la actual crisis garantiza precios permanentemente altos podrían estar repitiendo un error que los mercados han cometido muchas veces antes.

Al final, el mundo de la posguerra podría verse muy diferente al pánico actual. En lugar de un shock petrolero interminable, la verdadera historia podría convertirse en una de mayor producción, debilitamiento de la demanda y caída de precios. Si la historia sirve de guía, el mayor riesgo después del conflicto con Irán podría no ser una escasez de petróleo, sino un exceso de oferta.