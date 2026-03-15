Micrófonos con complejos

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El eco del Día Internacional de la Mujer aún no se disipa, pero en las cabinas de radio y estudios de televisión dominicanos parece haber un desfase de frecuencia alarmante.

Resulta desconcertante —por no decir ofensivo— escuchar a profesionales del periodismo y la comunicación, hombres que tienen el privilegio de un micrófono y el deber de estar informados, lanzando preguntas que huelen a rancio, arcaico, obsoleto: “¿Todavía el hombre mantiene a la mujer?” o, con una ironía que delata una profunda inseguridad, “¿Y cuándo es que la mujer va a mantener al hombre?”.

Estas interrogantes no son simples curiosidades ni "temas para generar interacción"; son confesiones de una ignorancia voluntaria frente a una realidad que nos explota en la cara todos los días.

Cuando un comunicador profesional utiliza su plataforma para cuestionar la autonomía financiera femenina en pleno 2026, no está haciendo una pregunta válida, está exhibiendo sus propios complejos de superioridad heridos ante una sociedad que ya no camina a su ritmo.

Para quienes aún viven en la ilusión del "proveedor único" como norma absoluta, las estadísticas en la República Dominicana actúan como un balde de agua fría:

Casi el 40% de los hogares dominicanos tienen a una mujer como jefa de familia y principal sostén económico. No se trata de casos aislados; es la estructura vertebral de nuestra sociedad actual.

Las mujeres dedican, en promedio, tres veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y de cuidado no remunerado. Si este trabajo se valorara con salarios de mercado, entenderíamos que la mujer no "es mantenida", es que subsidia la economía nacional con un esfuerzo que a menudo es invisible para el hombre que solo cuenta los billetes.

Durante más de una década, las mujeres han superado en número y en calificaciones a los hombres en las aulas universitarias. Esta preparación se traduce en una fuerza laboral técnica y profesional que ya no espera ser rescatada económicamente; más bien, que lidera corporaciones, consultorías y proyectos independientes.

He insistido en entregas anteriores y lo repito con más urgencia hoy: no podemos llevar nuestras limitaciones personales a las salas de redacción ni a los programas en vivo.

El periodismo y la comunicación social tienen una función didáctica y ética. Cuando un comunicador lanza una pregunta sesgada por sus propias inseguridades, está inyectando creencias limitantes —traumas sobre la pérdida de un privilegio que ya no existe— y vendiéndolas como "puntos de vista".

Es por esto que sostengo que los profesionales de la comunicación y el periodismo necesitan terapia. Necesitamos procesos de salud mental para separar nuestra historia personal de nuestra función pública. Si no has sanado tu concepto de masculinidad, terminarás usando el micrófono como un megáfono de tus propios miedos.

La igualdad no se construye con un discurso anual ni con felicitaciones vacías cada 8 de marzo. Lo que necesitamos es una Agenda Nacional robusta que garantice el abandono definitivo del acoso laboral y la violencia de género en todos los espacios. Aspiramos a un apoyo real para las mujeres a través de acceso a créditos, financiamientos y oportunidades genuinas para emprendedoras que dinamizan la economía.

Es urgente reducir la carga de cuidado que asfixia a las mujeres. Hoy, la atención del nivel inicial, el cuidado de los infantes y de los envejecientes recae desproporcionadamente sobre los hombros femeninos por falta de políticas públicas efectivas.

¡Necesitamos instituciones que funcionen, acceso efectivo a la justicia y un sistema que entienda que no buscamos subsidios; buscamos oportunidades reales!

Pero la responsabilidad no recae únicamente en quien sostiene el micrófono. Como sociedad, tenemos el poder de decidir a quién le otorgamos nuestra atención. Es momento de que la audiencia aprenda a seleccionar sus programas y a los profesionales que les suministran información.

No sintonice programas donde se ridiculice el avance social o donde el comunicador utilice el aire para ventilar sus complejos personales. Siga a profesionales que se preparen, que respeten los datos y que tengan la madurez emocional para tratar temas de equidad con la seriedad que el siglo XXI demanda.

Si un programa no le aporta, si le violenta con prejuicios o si le desinforma sobre la realidad de la mujer dominicana, cambie de estación. El mercado de la comunicación solo se elevará cuando la audiencia deje de validar el contenido rancio.

Cuando las mujeres avanzan, avanza toda la sociedad. Ya pasó el día de las flores; ahora toca que los colegas dejen de preguntar cuándo los van a mantener y empiecen a trabajar por un país donde la equidad sea la norma, no la excepción.

Menos complejos en la cabina y más honestidad en el espejo: la terapia es para los comunicadores; la sintonía crítica es para la audiencia; y la justicia es para todas.