Miguel Medina y el Clásico

Miguel Medina tiene los derechos del Clásico Mundial.

Desde que suene el “Cañonazo”, aquí solo se hablará del próximo Clásico Mundial de Béisbol y eso traerá mucha alegría.

Miguel Medina, quien es un “Tremendo estratega” en comunicación, tiene los derechos del evento.

Medina está armando un equipo poderoso en cada renglón y se advierte que hará historia.

El Clásico Mundial será entre el 5 al 17 de marzo y va por TV Nacional.

Medina tiene el respaldo del Grupo Corripio y sus canales, unidos a los medios de Grupo Panorama, y esa unión será perfecta.

El acuerdo fue pactado con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).

Grupo de Medios Panorama es un conglomerado multimedia de República Dominicana integrado por el canal de televisión VTV 32, la emisora radial Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama en sus ediciones impresa y digital.

Todo un país estará atento a la actuación de su equipo y de cada jugador.

¡Éxito garantizado!