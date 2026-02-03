Creado: Actualizado:

Motoristas y la Digesett.- No hay nadie que ande por nuestras caotizadas calles y avenidas que no desee que se someta a la disciplina de la ley a los motoristas, una verdadera plaga a la que la Digesett no le ha encontrado el remedio. Pero que sus agentes se hagan los desentendidos ante sus desmanes provoca tanta o mayor indignación en los ciudadanos que las tropelías de los motorizados, de los que estamos definitivamente jartos. Una de las razones por las cuales, precisamente, tenemos que hablar de ellos y la amenaza que representan, ya que al darse cuenta de que la autoridad renunció a fiscalizarlos, como al resto de los que conducimos vehículos de motor, se han envalentonado y cada vez son mas desafiantes.

Es por eso, porque se les ha soltado demasiada soga, que tiene uno que dudar que ahora que la Digesett ha declarado su intención de intensificar las acciones contra los motoristas pueda obtener resultados, al menos en el corto plazo, pero de todas maneras tenemos que agradecer que haya decidido reasumir su responsabilidad y desear que sus agentes no se cansen tan pronto de hacer las cosas bien, que es lo que pasa siempre. Según un comunicado de prensa del organismo, un operativo realizado en distintas intersecciones del Distrito Nacional permitió la fiscalización de cincuenta motoristas, 43 de los cuales fueron sorprendidos cruzando con el semáforo en rojo. La nota de la Digesett agrega que sus agentes ofrecieron orientación a los infractores, que recibieron material informativo sobre educación vial y la importancia de respetar las señales de tránsito para evitar accidentes fatales. Una “clasecita” que, se supone, es adicional a la multa o sanción que la ley indica en esos casos. Porque si solo se trató de eso, de detenerlos en flagrante violación de la ley y sancionarlos con tan solo un sermón en la vía pública, hay que decir desde ahora que eso no va a funcionar con un tigueraje empoderado que ya se acostumbró a conducir como chivos sin ley y que al resto nos lleve quien nos trajo.