Experiencia
Municipalizar la ética: Una estrategia de país para prevenir la corrupción
La ética ciudadana suele abordarse como una exigencia dirigida al servidor público. Ese enfoque es incompleto.
La ética ciudadana suele abordarse como una exigencia dirigida al servidor público. Ese enfoque es incompleto. La transparencia institucional no se sostiene únicamente en marcos normativos; depende, en igual medida, de una cultura cívica que la respalde. En otras palabras, sin ciudadanos conscientes, no hay Estado íntegro.
La experiencia comparada y la práctica administrativa lo confirman: las normas son condición necesaria, pero no suficiente. La cultura ética no nace en los despachos; se forma en la sociedad y se construye en lo cotidiano, desde cada barrio o condominio. Por eso, la política pública en materia de integridad debe ir más allá del control y la sanción, e incorporar de forma estructural la formación ciudadana.
El punto de partida: lo local: Si el objetivo es generar resultados sostenibles, el diseño debe comenzar donde el Estado toca a la gente: los ayuntamientos. El gobierno local es el espacio natural para formar ciudadanía, porque es allí donde se experimenta la gestión pública en lo cotidiano: servicios, permisos, tributos y convivencia.
Municipalizar la ética implica trasladar la política de integridad al territorio. No como discurso, sino como programa. Supone diseñar e implementar iniciativas municipales de educación cívica orientadas a la comunidad, con enfoque práctico y medible: formación en derechos y deberes, cultura de legalidad, participación ciudadana, control social y uso responsable de los servicios públicos.
De la norma a la conducta: El país ha avanzado en marcos regulatorios, pero persiste una brecha entre la exigencia de transparencia y su práctica social. Exigir sin practicar genera un sistema débil. La prevención real de la corrupción no descansa únicamente en los órganos de control; se fortalece cuando el ciudadano asume un rol activo como veedor natural.
Formar ciudadanos con principios no es un ideal abstracto; es una decisión estratégica. Implica construir capital cívico: personas que no solo reclaman rendición de cuentas, sino que actúan conforme a estándares éticos en su vida diaria. Ese cambio de conducta reduce incentivos a prácticas irregulares y eleva el costo social de la opacidad.
Una política municipal de ética requiere herramientas claras y operativas:
- Programas de educación cívica comunitaria, articulados con escuelas, juntas de vecinos y organizaciones locales.
- Escuelas de ciudadanía municipal, con módulos sobre administración pública, control social y participación.
- Mecanismos de veeduría ciudadana, con formación y acompañamiento técnico.
- Campañas de cultura de legalidad enfocadas en conductas concretas: cumplimiento tributario, uso responsable de servicios y denuncia.
- Alianzas con el sector privado y la sociedad civil para ampliar cobertura e impacto.
La clave no está en el diseño, sino en la ejecución: indicadores, seguimiento y evaluación. Sin medición, no hay política pública; se queda en intención.
Una estrategia de país: Elevar la calidad del ciudadano eleva la calidad del Estado. La transparencia no se decreta; se construye. Y ese proceso inicia en la conducta individual y se consolida en la práctica colectiva.
Insistir exclusivamente en reformas legales, sin intervenir la base social, es una estrategia incompleta. La ética debe ser territorial, cotidiana y participativa. Municipalizarla es alinear el diseño institucional con la realidad del país.
Si aspiramos a un Estado más transparente, debemos invertir en ciudadanía. La prevención de la corrupción comienza antes del expediente: empieza en la formación de personas que no toleren la opacidad y que entiendan la integridad como una responsabilidad compartida. Desde lo local, con método y continuidad, se construye lo que las leyes, por sí solas, no pueden garantizar: una cultura de integridad.
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