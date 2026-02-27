La musculatura política de la oposición

Creado: Actualizado:

Según van pasando los días, hemos estado observando la mediática manera de como los diferentes partidos políticos de la oposición, y a casi tres años para el próximo certamen electoral, entiéndase las municipales, la presidenciales y congresuales, han estado mostrando una musculatura política que el sector oficial no puede ni debe subestimar.

Tanto a las altas o la mediana dirigencia, así como a los funcionarios del presente gobierno les recomendamos de manera humilde, que piensen en el futuro que le podría esperar, en caso de que a través del voto popular sean despojados de la dirección del gobierno.

Algunos, al parecer no están tomando muy en serio su papel frente a la sociedad dominicana, y como en un estado de extremo sonambulismo se han dejado atrapar de una enfermedad que se llama PODER, la cual, si no se sabe bien usar este podría volverse contra todos aquellos que una vez lo tuvieron.

Por si acaso lo dudan, les recomendamos a los oficialista, que solo tomen de ejemplo el tortuoso camino por el que desde que dejaron la dirección del gobierno atraviesa la otrora todopoderosa maquinaria peledeista, cuya sentencia emitida por el doctor Euclides Gutiérrez Félix ya se ha estado cumpliendo en un porcentaje muy elevado.

Algunos desaciertos que desde el oficialismo se han estado observando, más ciertas estrategias fallidas para enfrentar al virtual candidato de la Fuerza del Pueblo (FP), el doctor Leonel Fernández, son temas sobre los cuales hemos estado reflexionando y que a lo mejor en una de nuestras próximas columnas abordaremos con mucho más holgura.

Una vez más decimos lo que en otras ocasiones hemos dicho tanto por este como por otros medios, y es, que al Presidente Luis Abinader muchos de sus funcionarios no lo están protegiendo, no lo están cuidando y tampoco están cuidando ni su partido ni mucho menos el futuro político-institucional del mismo.

Si continúan por el camino que algunos han estado transitando; repetimos, descuidando la figura presidencial y solo pensando, no en el partido sino en sus beneficios personales, van a dejar escapar de sus manos el poder que hoy ostentan.

Si eso pasa, me temo que los resultados bien podrían ser catastróficos, no solo en términos personales para esos que han estado siendo sindicados con posibles actos de corrupción, sino que en términos institucionales el mismo PRM podría fragmentarse y de paso podría hasta convertirse, no solo en un PLD que a fuerza de lucha y sacrificio de su dirigencia se levanta, sino peor aún, hasta podría llegar a parecerse a un PRD, cuyas siglas en manos de su vitalicio presidente Miguel Vargas Maldonado hoy día son usadas solo para mantenerse en el recuerdo de una sociedad, esa que de manera un tanto melancólica observa desde las gradas al que fuera en otros tiempo el buey que más jalaba. ¡Una pena!