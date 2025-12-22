De Navidad hasta Noruega: Curiosidades Navideñas

Creado: Actualizado:

Deseo de todo corazón que la gracia Divina del Señor llegue a sus hogares estas Navidades y llene a todos mis lectores de prosperidad, dicha y felicidad.

El origen del nombre “Navidad” viene del latín Nativitas, que significa “nacimiento”. El 25 de diciembre fue fijado como el día de la Navidad en el año 345 d. C. por el Papa Julio I, en parte para cristianizar antiguas festividades paganas, como el “dies solis invicti nati” (nacimiento del dios Sol). Los Evangelios no especifican la fecha de nacimiento de Jesús.

El mismo 25 de diciembre ya era una fecha de celebración para los romanos. En esta ocasión festejaban el Sol Invictus, un culto a la divinidad solar asociado al nacimiento de Apolo, dios del Sol.

Distintas festividades antiguas romanas se asociaban al solsticio de invierno, entre ellas las Brumales y también las Saturnales. Las Fiestas Brumales eran celebraciones paganas del solsticio de invierno en la antigua Roma dedicadas a la deidad solar. Las Saturnales, eran unas fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno y duraban 7 días.

Los colores característicos de la Navidad son el rojo, verde y dorado. El rojo y el verde evocan amor, vida y esperanza. El rojo también simboliza la sangre de Cristo y el dorado la realeza y la luz.

En el 2020, en España se creó el pesebre más grande del mundo, con figuras de 54.89 metros de altura.

Noruega regala cada año a Londres el árbol de Navidad para Trafalgar Square, como agradecimiento por el apoyo durante la Segunda Guerra Mundial.