¡Las niñas no deberían tener que aprender a vivir por encima de la violencia!

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Claudia Saleta, Asesora Nacional de Género, Plan International República Dominicana

Cada 25 de noviembre renovamos el compromiso de eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Pero este año es imprescindible poner en el centro una realidad que seguimos subestimando: las niñas están reorganizando su vida diaria para sobrevivir a entornos que deberían protegerlas. No deberíamos celebrar su capacidad de resistir; deberíamos preguntarnos por qué siguen siendo ellas quienes asumen la carga de cuidarse frente a violencias normalizadas.

El estudio longitudinal Girls’ Everyday Resistance muestra que muchas niñas ajustan su conducta cotidiana para minimizar riesgos. Modifican rutas para ir a la escuela, evitan ciertos espacios, guardan silencio ante insinuaciones y renuncian a denunciar porque temen no ser escuchadas. Estos comportamientos no son señales de empoderamiento, sino mecanismos de supervivencia en contextos donde las respuestas institucionales son insuficientes. Cuando sienten que las personas adultas no reaccionan o que las instituciones actúan tarde, concluyen que su experiencia no importa.

Los hallazgos del informe global El Estado Mundial de las Niñas 2025 confirman esta realidad estructural. El estudio revela que 650 millones de niñas y mujeres fueron casadas antes de los 18 años y que cada año 12 millones más ingresan en matrimonios o uniones que vulneran sus derechos, restringen su autonomía y profundizan su exposición a violencia. En República Dominicana, aunque el matrimonio infantil está prohibido, persisten uniones informales que reproducen los mismos riesgos. Muchas niñas aseguran que nunca fueron consultadas: más de una de cada cuatro no tuvo voz en su propia unión.

Este fenómeno refleja normas sociales que siguen subordinando a las niñas. A ello se suma un cambio significativo: muchas relaciones que terminan en uniones tempranas comienzan hoy en espacios digitales, donde la manipulación y el aislamiento se intensifican. Algunas lo describen así: “Me envió una solicitud de amistad y la acepté”, relata Cheata, de 16 años. Otras afirman: “Las familias temen perder el honor y obligan a las niñas a casarse antes de los 18”.

Si bien el país ha avanzado en legislación y políticas públicas, persisten brechas críticas: protocolos escolares insuficientes, limitadas rutas de protección, un entorno digital sin mecanismos robustos de resguardo y normas sociales que justifican las uniones tempranas. Plan International trabaja en la prevención de la violencia mediante programas de protección infantil, educación en igualdad de género y acompañamiento a niñas y adolescentes para que puedan identificar riesgos, fortalecer sus capacidades y acceder a rutas de apoyo oportunas.

Ambos estudios coinciden en un mensaje inequívoco: las niñas no deberían adaptar su vida para evitar la violencia. Son el Estado, las instituciones, las comunidades y la sociedad en su conjunto quienes deben garantizar que cada niña pueda crecer libremente, sin miedo y con oportunidades reales para desarrollar su proyecto de vi