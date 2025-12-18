Cuando la nube se "nubla”

Creado: Actualizado:

Imagina estar frente al escenario que llevabas tiempo buscando. La Laguna de Oviedo, los flamencos en el encuadre perfecto. Sabes que esa luz es irrepetible, aunque intentes volver una y otra vez.

De repente, el dron encargado de eternizar el momento pierde conexión y cae al agua. No lo vimos hundirse; simplemente dejó de existir.

En esa época, el control no retenía nada en almacenamiento. Un material único se esfumó en un segundo. Un instante que no volvió.

Si rebobinamos la cinta, antes la redundancia era la regla: una copia en la oficina y otra en la casa del editor. No era exageración, era lógica. Un proyecto no existía hasta que existía dos veces.

Tampoco hace falta volar un dron para entenderlo. A cualquiera le ha pasado: un celular que se daña, una cuenta que se bloquea, una contraseña que no aparece. Fotos de hijos, bodas, bautizos, documentos, notas personales… todo ahí, flotando en la nube, hasta que un día deja de responder.

La nube que se nubla no es solo pérdida de información; es un quiebre en la tranquilidad.

Mientras tanto, los grandes proveedores insisten en que ya no hacen falta discos duros, que todo está “seguro” en la nube y que el acceso es permanente.

Pero en el ámbito profesional, en el trabajo de calle, basta una zanja o un cruce de cables para recordar que la nube depende de una red física, a nivel del suelo. Y cuando esa infraestructura sufre un percance, todo puede detenerse de golpe.

La tecnología puede fallar, siempre lo ha hecho. Lo que no debería fallar es la previsión básica: guardar una copia. Aquí. A mano. Es momento de retomar viejas prácticas: guardar una copia y tener un plan B.