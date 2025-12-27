Nuevo nuevo, nuevos propósitos

Creado: Actualizado:

La llegada de un nuevo año por lo general tiende a regocijarnos. Se aumenta la esperanza, crecen las expectativas de solución a los problemas, tratamos de sonreírle a la vida. Aclaremos que esto no siempre ocurre así, muchas personas se detienen a pensar en la edad, años transcurridos, enfermedades, achaques que tienden a hacerse más frecuentes en la medida pasan los años. Una situación económica desesperante, la salud de un familiar o amigo, la sensación de aislamiento y soledad en que se pudieran sentir, un conflicto de cierta envergadura al que no le vemos salida, pérdida de seres queridos. Todas estas circunstancias pueden llevar a algunas personas a sentirse tristes, desesperanzadas ante la llegada del nuevo año.

Les cuento, amigos lectores, que un día, mientras consultaba en el Hosp. Dr. Luis E. Aybar, un paciente me comunicó que desde la mañana del día anterior no probaba bocado alguno, saqué de mi bolsillo un billete de bonito color, se lo entregué. “Doctor, se lo agradezco, pero esto también me alcanza para comprar mi piedra” (crack). Le miré fijo a los ojos, con mucha tranquilidad le expresé: “No faltes a tu próxima cita y ven con tu madre”.

Algunos colegas médicos en formación se asombraron: ¡Doctor, pero él se burló de usted, lo engañó!

Volvió el paciente a su cita, avergonzado con cabeza baja me pidió disculpas, ya nunca más faltó a su cita ni abandonó su terapia. Después nos expresó que la tranquilidad de mi respuesta lo llevó a reflexionar y decirse “a ese doctor tan bueno no le puedo seguir haciendo eso”. Su madre, la señora F. decía mientras me echaba miles de bendiciones: “Sólo usted pudo domar esa fiera y darle paz a mi familia”.

Puede que algunos simulen, pero no por ello deje de hacer buenas acciones. Las palabras bien empleadas, los ejemplos dados en el diario vivir, tienen enormes dimensiones en la modificación de conductas. Cada orientación bien dirigida, cada acción bien encaminada puede rectificar conductas que a veces el propio terapeuta se asombra en los alcances logrados con la misma.

Las buenas acciones ayudan a quien la recibe y usted, a cambio, absorbe la recompensa de sentir mejora de su autoestima, percibir el alivio que se recibe cuando en sentida acción usted permite que una persona y a veces toda una familia puedan sentarse a la mesa, compartir una cena o comentar con entusiasmo cómo han cambiado las cosas luego de recibir unas buenas orientaciones.

En este sentido, nunca piense que está arando en el mar, vea las olas en su vaivén y sienta con ellas como una vida puede cambiar cuando buenas olas le acompañan al desplazarse por los mares de la vida.

Todo el que da, algo recibe. No se detenga a pensar que va a invertir en esa ayuda. Valore la buena intención que tuvo usted al otorgarla, es ese el gran valor de la misma.

Aclaremos que no sólo nos referimos a la ayuda económica. Una llamada telefónica, disfrutar un rato con amigos en franca camaradería, compartir una comida, recordar de manera positiva hechos vividos, una caminata juntos en un parque o playa, sencillamente compartir un cafecito “bien conversao”. Son estas algunas de las tantas formas que están a nuestro alcance y que pueden provocarnos alegría y satisfacción. Hágase usted el buen día, disfrútelo, recuerde que los días malos llegan solos.

Sugerencias:

? Acostumbre a llevar una agenda física o digital. Defina metas. Revise cada mes hasta dánde está cumpliendo sus compromisos.

? Haga un balance con sentido práctico del año recién pasado.

No olvide chequeos médicos periódicos.

Haga esfuerzos por lograr armonía en su vida. Recuerde que si su salud mental se mantiene estable, estará en mayor capacidad de hacerle frente con éxito a las adversidades.

Póngase como meta estar cerca de familiares, amigos.

Tratemos de ser generosos, comprensivos.

Reconozca los éxitos y capacidades de los demás.

Practique ejercicios físicos.

Cuide su imagen, esto mejora su autoestima.

Los propósitos pueden lograrse, sólo hace falta una buena dosis de optimismo, perseverancia y firme compromiso con su sus objetivos.

¡Vamos con entusiasmo a recibir el nuevo año! Nuestros propósitos son el acicate para seguir avanzando.