Nuevos umbrales, viejos procesos: la brecha que pone en riesgo la legalidad

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La reciente emisión de la Resolución PNP-03-2026 por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas introduce los nuevos umbrales aplicables a los procedimientos de selección previstos en la Ley Núm. 47-25. A partir del 1 de abril de 2026, todas las instituciones sujetas al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas deben utilizar estos parámetros para determinar el procedimiento correspondiente en la contratación de bienes, servicios y obras.

Conviene partir de lo esencial. Los umbrales son los límites económicos que determinan qué procedimiento debe emplear la Administración en función del monto de la contratación. No son un aspecto menor ni meramente operativo. Constituyen una herramienta central para garantizar proporcionalidad, promover la competencia y reducir la discrecionalidad en la selección del procedimiento. En términos prácticos, organizan el sistema y permiten que cada contratación sea tramitada bajo el nivel de rigor que corresponde a su magnitud.

La Resolución PNP-03-2026 establece, entre otros aspectos, que deberán convocarse licitaciones públicas para obras a partir de RD$406,713,345.70 en adelante, incluyendo aquellas consideradas complejas, y para bienes y servicios desde RD$6,436,757.51. Asimismo, define la licitación pública abreviada para bienes y servicios comunes y estandarizados dentro de esos mismos rangos, y regula otros procedimientos como el sorteo de obras, la contratación simplificada, la contratación menor y la contratación directa sujeta a umbral, cada uno con límites específicos en función del tipo de contratación.

Estos umbrales no son arbitrarios. Responden a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Núm. 47-25, que establece que deben calcularse en función del presupuesto de ingresos corrientes del Gobierno central aprobado por el Congreso Nacional. Para el año 2026, conforme a la Ley núm. 99-25, dicho monto asciende a RD$1,340,556,923,171. La lógica es clara: los procedimientos deben adaptarse al tamaño real del Estado y a su capacidad de gasto.

Hasta aquí, el diseño normativo luce coherente. El problema surge en la práctica.

A pesar de que la ley está vigente desde el 28 de enero de 2026 y de que los nuevos umbrales entran en aplicación a partir del 1 de abril, el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas no ha sido actualizado para reflejar los nuevos procedimientos establecidos en la normativa. Las tipologías de procesos, los flujos operativos, los formularios y los manuales continúan respondiendo, en gran medida, a la lógica anterior.

Esto genera una tensión estructural dentro del sistema. Por un lado, existe una ley que obliga y redefine los procedimientos. Por otro, un sistema que no permite ejecutarlos conforme a ese nuevo marco. En medio de ambos, las unidades de compras se ven forzadas a operar bajo esquemas que ya no se corresponden con la normativa vigente.

En la práctica, lo que está ocurriendo es una adaptación informal. Se continúan realizando procesos bajo estructuras anteriores, se clasifican procedimientos dentro de categorías que no necesariamente corresponden, y se documentan actuaciones con herramientas que no han sido actualizadas. No se trata de una desviación deliberada, sino de una consecuencia directa de una implementación incompleta.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la situación es más delicada. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿puede una resolución administrativa o una transición operativa justificar el incumplimiento de una ley vigente?

La respuesta, conforme al principio de jerarquía normativa, es negativa. La ley prevalece.

Y este punto no es menor. Cuando órganos de control como la Cámara de Cuentas evalúen estos procesos, no analizarán si el sistema estaba preparado o no. Evaluarán si las contrataciones se realizaron conforme a la ley aplicable. Esto abre la puerta a observaciones, cuestionamientos y posibles responsabilidades administrativas derivadas de la selección incorrecta de procedimientos.

Se produce así una paradoja compleja. El sistema exige cumplimiento inmediato de una ley moderna, pero no provee las herramientas necesarias para hacerlo correctamente. Como resultado, los actores del sistema quedan expuestos, operando en un terreno donde cumplir plenamente no siempre es posible, pero incumplir sí genera consecuencias.

El problema no radica en el contenido de la Ley Núm. 47-25, que introduce avances importantes en términos de modernización y eficiencia. El verdadero desafío está en la implementación. La transformación normativa no fue acompañada, al mismo ritmo, por una adecuación tecnológica y operativa que permitiera su aplicación efectiva.

En contratación pública, la forma es fondo. Un sistema que no acompaña la norma no solo retrasa su aplicación, sino que distorsiona su cumplimiento.

La modernización del sistema no puede limitarse a la promulgación de nuevas disposiciones. Requiere coherencia entre la norma, las herramientas y la práctica administrativa. De lo contrario, se corre el riesgo de construir un sistema donde la legalidad es exigida en teoría, pero difícil de materializar en la práctica.

Cuando el derecho avanza más rápido que la capacidad institucional de ejecutarlo, lo que se genera no es eficiencia, sino incertidumbre. Y en contratación pública, la incertidumbre es, quizás, uno de los mayores riesgos para la integridad del sistema.