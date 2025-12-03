La obesidad, es una enfermedad

Creado: Actualizado:

Por fin la Organización Mundial de la Salud declaró la obesidad como una enfermedad. Este reconocimiento llega después de décadas culpando a quienes viven con sobrepeso, reduciendo su condición a falta de disciplina o descontrol, como si todo se resolviera “comiendo menos”. Ese juicio fácil ha marcado a millones de personas que cargan no solo con un cuerpo que les pesa, sino también con la mirada dura de una sociedad que no entiende lo que realmente ocurre.

La obesidad nunca ha sido un simple exceso de comida. Es una condición compleja marcada por factores genéticos, hormonales, emocionales, metabólicos y sociales. Es una enfermedad que aumenta el riesgo de diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares y depresión. Y, sin embargo, lo que más duele no siempre es lo físico, sino cómo se juzga a quien vive con ella. Repetimos frases como “tienes que bajar de peso” o “debes hacer ejercicio”, pero rara vez enseñamos cómo se hace, ni acompañamos el proceso, ni entendemos que para muchos la comida se convirtió en refugio, consuelo o escape emocional.

Declararla enfermedad no es un detalle técnico. Es un acto de justicia. Obliga a los sistemas de salud a mirarla con responsabilidad, a dejar atrás el estigma y a ofrecer tratamientos reales. Porque bajar de peso no es cuestión de voluntad, sino de un acompañamiento integral que incluya una evaluación médica correcta, apoyo nutricional, terapia psicológica, actividad física adaptada y, cuando se necesita, medicamentos que ayudan a regular el apetito y el metabolismo. También existen las cirugías bariátricas, que no son procedimientos estéticos, sino intervenciones terapéuticas que salvan vidas, reducen riesgos y permiten recuperar funciones básicas que muchos han perdido.

Quien vive con obesidad no necesita sermones: necesita comprensión, orientación y acceso a un tratamiento digno. Necesita que dejemos de culpar y empecemos a entender. Porque reconocer la obesidad como enfermedad también reconoce el derecho de las personas a ser tratadas con respeto, a recibir apoyo adecuado y a liberarse de la vergüenza que por años les hemos impuesto.

Y que, cuando el paciente recibe el apoyo integral que merece, no solo cambia el peso: cambia la vida.