Oiga esto, señor presidente

Publicado por Juan Terrero

Desde 2001 existe una disposición de Obras Públcas y Comucaciones que prohíbe el paso de vehículos pesados por la mal llamada avenida Los Beísbolistas por el centro de Santo Domingo Oeste (Manoguayabo). La prohibición es desde el denominado cruce de Manoguayabo con avenida Prolongación 27 de Febrero hasta el distrito municipal Quita-Sueño, del municipio de Haina, S.C. ¿Por qué prefieren choferes de patanas, furgonetas, camiones areneros, cabezotes y hasta camiones de vaciar techos a edificaciones, siendo la autopista 6 de Noviembre más directa para llegar y venir del municipio de Haina y otros pueblos de la provincia San Cristóbal? La justificación que es un secreto a voces: huyen de pago del peaje de la 6 de Noviembre. ¿Qué solución podría ser viable? Ubicar un cobro de peaje especializado para vehículos pesados en la bifurcación de las carreteras que van a los poblados Hato Nuevo-Batey Bienvenido. Es solo una sugerencia.