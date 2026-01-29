Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Opinión

Deshago

Oiga esto, señor presidente

¿Por qué prefieren choferes de patanas, furgonetas, camiones areneros, cabezotes y hasta camiones de vaciar techos a edificaciones, siendo la autopista 6 de Noviembre más directa para llegar y venir del municipio de Haina y otros pueblos de la provincia San Cristóbal?

Presidente Luis Abinader

Presidente Luis Abinader

Juan Terrero
Publicado por
Juan Terrero

Creado:

Actualizado:

Desde 2001 existe una disposición de Obras Públcas y Comucaciones que prohíbe el paso de vehículos pesados por la mal llamada avenida Los Beísbolistas por el centro de Santo Domingo Oeste (Manoguayabo). La prohibición es desde el denominado cruce de Manoguayabo con avenida Prolongación 27 de Febrero hasta el distrito municipal Quita-Sueño, del municipio de Haina, S.C. ¿Por qué prefieren choferes de patanas, furgonetas, camiones areneros, cabezotes y hasta camiones de vaciar techos a edificaciones, siendo la autopista 6 de Noviembre más directa para llegar y venir del municipio de Haina y otros pueblos de la provincia San Cristóbal? La justificación que es un secreto a voces: huyen de pago del peaje de la 6 de Noviembre. ¿Qué solución podría ser viable? Ubicar un cobro de peaje especializado para vehículos pesados en la bifurcación de las carreteras que van a los poblados Hato Nuevo-Batey Bienvenido. Es solo una sugerencia. 

Sobre el autor
Juan Terrero

Juan Terrero

tracking