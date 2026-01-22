Orígenes de la Ley Ambiental 64-00

Creado: Actualizado:

Por Osiris de León

Recientemente, y en respuesta a un artículo nuestro publicado en fecha 5 de enero 2026, un miembro del equipo ambiental de Leonel Fernández se atrevió a atribuirse el mérito del origen de la Ley Ambiental 64-00, al escribir y publicar un artículo donde dice: “Mediante Decreto No. 152-98, emitido el 29 de abril de 1998, el presidente Leonel Fernández creó la comisión coordinadora del Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente (Coserenanama), que entre otras funciones tenía como responsabilidad coordinar los trabajos para lograr la formulación de una ley general ambiental y las leyes sectoriales correspondientes”.

Suponemos que, al escribir ese artículo le falló la memoria, o demostró que hasta la llegada de Leonel Fernández al poder, gracias al apoyo que en 1996 le dio Joaquín Balaguer, el articulista nunca formó parte de los equipos de trabajo de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, creada por el presidente Balaguer mediante el Decreto 155-87, de fecha 28 de marzo de 1987, es decir, 11 años antes del Decreto 152-98, Comisión en la que Balaguer designó al Dr. Antonio Thomén como director ejecutivo, y a 30 consejeros científicos, entre los cuales estábamos Idelisa Bonelly de Calventi, Eugenio de Jesús Marcano, Abelardo Jiménez Lambertus, Andrés Sallent, Rafael González Massenet, Víctor Pizano, Eleuterio Martínez, Osiris de León, y muchos otros profesionales del más alto nivel en ciencias. Pero ese articulista no estaba ahí.

En su dispositivo h, el Decreto 155-87 emitido por Balaguer ordenaba “Preparar y proponer legislación y disposiciones de carácter ambiental”, en su Artículo 4 se establecía que “La Comisión Nacional para el Medio Ambiente se reunirá ordinariamente una vez al mes y cada vez que lo disponga el Presidente de la República”, y en su Artículo 6 se establecía que “El Consejo Nacional para el Medio Ambiente dictará resoluciones que deberán ser observadas por todos los organismos del Estado Dominicano, debiendo brindar la mayor colaboración a las directrices y recomendaciones que ellas contengan”, lo que evidencia compromiso del presidente Balaguer con una propuesta de legislación ambiental que tendría apoyo del Estado.

Por encargo del presidente de la república Joaquín Balaguer, los consejeros científicos de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente trabajamos, incansablemente, en la residencia del Dr. Antonio Thomén, en la discusión, redacción y corrección del primer proyecto de ley ambiental titulado: “Proyecto de Ley Ambiental y Calidad de Vida”, del cual imprimimos 150 ejemplares en la imprenta del Banco Central RD, siendo el suscrito subgerente administrativo del Banco Central, y esos 150 ejemplares los entregamos al Dr. Thomén para distribución y promoción.

Es por ello, que el Dr. Thomén, al presentar ese proyecto de ley, en fecha 13 de octubre de 1994, cuatro años antes del Decreto No. 152-98, escribe lo siguiente: Este trabajo, hoy convertido en proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional, después de haber sido sometido por el Lic. Tony Raful (PRD) y el Dr. Rafael Kasse Acta (PLD), y llevado a la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados por su presidente Sr. Alfonso Fermín (PRSC), donde está siendo conocido en vistas públicas, es un valioso instrumento que va a normar la gestión ambiental en la República Dominicana”. (Agenda Ambiental Dominicana No.4, editora Buho, agosto 1995).

Y más adelante decía el Dr. Thomén en su presentación: “El proyecto que hoy presentamos al país es el fruto de siete años de ardua labor, de consultas interminables, de búsqueda de referencia y de experiencias en países con problemas ambientales semejantes a los nuestros”, es decir, que para 1994 ya se habían acumulado 7 años, desde 1987, de trabajos de discusión, redacción y revisión del proyecto de ley, sin embargo, el articulista dice que el origen de esa ley estuvo en el Decreto No. 152-98, emitido el 29 de abril de 1998 por el presidente Leonel Fernández.

Finalmente, El Dr. Thomén cerraba su exposición diciendo: Por último, expresamos nuestro profundo reconocimiento a los científicos que voluntaria y desinteresadamente contribuyeron a la preparación de este documento (Proyecto de “Ley Ambiental y Calidad de Vida”), a quienes robamos su precioso esfuerzo y tiempo, pero que gustosos ofrecieron su concurso para lograr una República Dominicana más libre y digna. Entre ellos, se destacan: Prof. Eugenio de Jesús Marcano Fondeur, Ing. agro-forestal Eleuterio Martínez, Ing. Geólogo Osiris de León, Lic. Químico Andrés Sallent, Dr. Rafael González Massenet, Ing. Salvador Dájer Schecker, Dr. Abelardo Jiménez Lambertus, Dra. Yocasta Valenzuela, Lic. Emilio Conde Rubio, Dr. Salomón Morún Acta, Ing. de Costas Alexander Holsteinson, Ing. Frida Aybar de Sanabia, Ing. Gustavo Moré, Dr. Plinio Cabrera, e Ing. Martín Felipe” (publicación no. 4 de Agenda Ambiental Dominicana, editora Buho, agosto 1995), pero el articulista dice que Osiris no puso ni una coma en esa Ley.

El anterior listado, publicado por el Dr. Thomén, evidencia que quien nunca puso una coma en el proyecto original de ley ambiental fue ese articulista, quien ahora pretende asumir la propiedad que no tiene y que la sociedad nunca le ha dado en la Ley Ambiental 64-00, pues lo que siempre hicieron, él y algunos de sus colegas, fue objetar el valiosísimo proyecto de ley elaborado y presentado en octubre de 1994 por la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, cuando él no tenía ninguna participación en políticas ambientales nacionales, pero que al llegar al poder en agosto de 1996 utilizaron su influencia para que en el 1997 el presidente de la república disolviera la Comisión Ambiental Nacional que tanto rechazaban por nunca haber formado parte de ella, y así abrir paso al Decreto No. 152-98, citado en su artículo, para hoy intentar hacer creer que ese Decreto fue la génesis de la Ley Ambiental, lo cual es falso.

Lo peor del articulista es acusarnos de falsedad y negar en su artículo todo el boicot que, en presencia nuestra, ese equipo político protagonizó en el Senado el 25 de julio del año 2000 cuando se conocía y aprobaba el proyecto de ley que hoy es la Ley Ambiental 64-00. Si no tiene memoria, que busque los documentos del Senado con fecha 25 de julio del año 2000, o le pregunte a Ramón Alburquerque y a Hipólito Mejía, quienes deben recordar muy bien todo el boicot oficial en contra del proyecto de ley.