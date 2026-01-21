Osiris de León y el evangelio según San Mateo

Creado: Actualizado:

El ingeniero Osiris de León salió en defensa del ministro de Medio Ambiente, quien afirmó haber otorgado seis mil licencias en los primeros 11 meses de 2025, cifra que la Secretaría de Medio Ambiente de Fuerza del Pueblo considera insólita y solo explicable por violaciones de normas y de la Ley 64-00.

En un artículo publicado en el periódico Hoy el 5 de enero, Osiris de León afirma que un "grupo político" objetó la Ley Ambiental al aprobarse en el Senado, "objeción" atribuida al entonces presidente Leonel Fernández, lo cual es completamente falso, pues ninguno de los que trabajamos el tema ambiental cerca del presidente Fernández recuerda semejante pronunciamiento; que revele su fuente.

Más adelante afirma que el mismo grupo —ahora "equipo técnico ambiental"— pidió vetar el proyecto y que el presidente anunció "de inmediato" el veto en público. Eso no sucedió, por lo que solicitamos que diga dónde y cuándo escuchó semejante anuncio.

Robarse la autoría y el mérito de promulgarla.

De León usa esa falacia para justificar que el entonces presidente del Senado, ingeniero Ramón Alburquerque, engavetara la ley aprobada y pospusiera 22 días su remisión al Poder Ejecutivo, buscando que el mérito de su promulgación no recayera en Leonel Fernández —ideólogo y gestor— sino en el presidente electo, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, quien apoyó la aprobación, pero no participó en su formulación.

Osiris de León, dirigente reformista y hoy funcionario del gobierno de Luis Abinader, no menciona nombres, pero sabemos a quién alude: llama despectivamente "grupo" a una pléyade de técnicos y científicos que trabajó por casi dos años para formular y consensuar con éxito el proyecto de ley general ambiental, y se atreve a decir que luego lo objetamos; eso es falso.

El ingeniero. de León, que no puso una coma en el proyecto, pretende aparecer como protagonista y estandarte defensor de la Ley, acusando de objetarla a quienes verdaderamente la formularon, cuando lo que diversos sectores objetaron fue la introducción subrepticia de articulado dañino que no pasó por el tamiz del debate, además de desmontes perjudiciales al texto original.

Orígenes de la Ley 64-00 y creación de Coserenama.

Por el Decreto 152-98 del 29 de abril de 1998, el presidente Leonel Fernández creó la Comisión Coordinadora del Sector Recursos Naturales y Medio Ambiente (Coserenama), responsable de coordinar la formulación de una ley general ambiental y leyes sectoriales, y esa comisión —a la que De León llama "grupo"— entregó el 5 de junio de 1999 una primera versión del proyecto, tras un proceso de consulta y consenso.

Cuando el proyecto llegó al Congreso, sufrió recortes y añadiduras que generaron protestas; algunas instituciones, como Asonahores, plantearon la idea del veto, pero eso no autoriza a culpar a los formuladores de "oponerse" a la Ley ni a inventar un anuncio presidencial, pues el presidente Leonel Fernández nunca se refirió al tema.

Visión incorrecta del Ing. Osiris de León

El ingeniero de León cree que, si no se puede evitar ni mitigar el daño, la solución es compensarlo: cortar mil árboles y sembrar diez mil; pero ¿Cómo se compensa la destrucción de un humedal, la fragmentación de hábitats críticos o la alteración irreversible del régimen hidrológico? Si el impacto es significativo, irreversible y no mitigable, el proyecto debe ser rechazado: ahí la compensación no sustituye el daño.

La compensación es un último recurso, no un permiso para degradar, y con frecuencia se vuelve promesa fallida; la Ley 64-00 la concibe como instrumento subsidiario cuando la mitigación es insuficiente. El Ministerio ha aclarado que más del 60 % de los permisos son CRIM, que no requieren estudios ni evaluaciones previas; se aplaude la agilización con herramientas tecnológicas correctas, pero no la evasión de controles.

El Evangelio que agrada a Osiris.

El Ing. de León se congratula por los más de seis mil permisos de 2025 y los celebra como frutos sanos ("por sus frutos los conoceréis"), sin preguntarse si se evaluaron correctamente. Conviene que siga leyendo a San Mateo: allí se llama a la prudencia y a construir sobre roca y no sobre arena.

Necesitamos resultados rápidos y numerosos, pero frutos de calidad, para que después no se hunda la carretera, no se caiga el puente, no se rompa la presa, no se envenene la comunidad, no se contaminen ríos y ecosistemas, ni desaparezca la biodiversidad.

Leer versión completa de este artículo en Hoy Digital. Santo Domingo, 20 de enero de 2025