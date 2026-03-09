Oviedo satelital

Creado: Actualizado:

La Laguna de Oviedo es uno de los ecosistemas naturales más importantes de República Dominicana, ubicada dentro del área protegida Parque Nacional Jaragua, con una superficie de 2.8 kilómetros cuadrados, siendo el cuerpo de agua salada interior más grande después del Lago Enriquillo. Tiene 24 cayos o islotes, entre ellos el Cayo de las Iguanas. Es rica en biodiversidad con 60 especies de aves acuáticas migratorias y endémicas. Es clave en la conservación de especies amenazadas de aves migratorias del Caribe.

Los turistas la pasean en botes y caminan entre sus manglares visitando los petroglíficos tainos cercanos. Se anunció que la empresa Launch On Demand construirá con US$800 millones el primer Puerto Espacial del Caribe en Oviedo, adquiriendo 2.2 millones M2 y que utilizarán centenares de miles de millones de litros de agua dulce para los sistemas de supresión de ruido y vibración en cada lanzamiento de satélites.