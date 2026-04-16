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De padres, tutores y la ADP.- Alguna vez dije, y aprovecho para repetirlo ahora, que en el caso de las familias que tienen que enviar a sus hijos a estudiar a una escuela pública, que son la mayoría, otra gallo estaría cantando si padres y tutores fueran más proactivos a la hora de exigirles a sus maestros que cumplan con su responsabilidad de enseñarles lo que fueron a aprender a las aulas y en el tiempo que les corresponde. Desgraciadamente no ha sido así, y lo cierto es que se ha echado en falta esa presión a los maestros, que les reclamen resultados, a lo que tienen todo el derecho. Pero aunque esa sea la norma, hay excepciones dignas de encontrar imitadores y que estos, a su vez, se multipliquen de manera exponencial; y eso empieza denunciándolos públicamente y poniéndolos en evidencia.

Que es lo que ha hecho la Federación de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela de la Regional 12 de Higuey, provincia La Altagracia, que en tono de queja expresó ayer su preocupación ante las reiteradas suspensiones de docencia, que atribuye a la filial de la ADP. Y con razón. No hubo clases el jueves y viernes previos a Semana Santa, en la que como es habitual no se impartió docencia, pero tampoco el lunes siguiente ni el viernes de esa misma semana, a lo que hay que sumarle la suspensiones del lunes 13 y el martes 14 de abril. Mas o menos lo que debe estar pasando en otras regionales del país, trastornando la dinámica familiar, pero también privando a sus hijos de acceder a un derecho fundamental consagrado en la Constitución como lo es la educación, como recordó desde su impotencia Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Padres y Tutores de la Regional 12 de Higuey. Moraleja: ya que la ADP hace lo que quiere y cuando quiere sin ninguna consecuencia, vale la pena probar con la presión social de los padres y tutores de cada escuela, principales dolientes de los mas perjudicados con las irresponsables suspensiones de ese sindicato: los estudiantes del sistema público de enseñanza.