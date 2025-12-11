El país vive una etapa particularmente especial

Creado: Actualizado:

En este período de Adviento debemos recordar que todo lo que las personas, creyente o no, disfrutan durante el tiempo navideño en el cual comparte, recibe doble sueldo, regalos o bonos, adorna hogares o simplemente se reúne con sus familiares, se hace en el nombre del nacimiento de Jesús. Recordar también que Jesús es el principio y el fin de todas las bonanzas y bendiciones, abrazos y felicitaciones que damos y recibimos. Por eso, aprovechando este santo período, podemos sacar momentos para meditar y reflexionar. Para pedir a Dios en nombre Jesús, que le ilumine las mentes a todos los que tienen poder e influencias, públicos y privados, nacionales y extranjeros, para que se les busquen soluciones pacíficas a los problemas que viven las naciones. Particularmente a este bello terruño que vive una etapa especial

Digo especial en virtud de una serie de situaciones o acontecimientos que se han ido concatenado, tanto exógenos como endógenos, que de alguna manera nos colocan en una situación que defino particularmente especial.

Internamente contamos con un presidente que, para confirmar su vocación democrática, reafirmó constitucionalmente solo dos períodos de gobierno y, además, es capaz de sentarse con los expresidentes y líderes de la oposición a consultar decisiones importantes. Igualmente tenemos partidos y líderes con experiencia de gobierno, así como nuevos y más jóvenes aspirantes, que constituyen una garantía o reserva democrática para el país. Y eso es importante.

Internacionalmente, el país ha contado con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, una comisión del Congreso de los Estados Unidos, el ministro de Guerra de Estados Unidos, y, además, la designación de una dama de convicción cristiana como embajadora en nuestro país. Todo eso en un periodo de tiempo relativamente corto, lo convierte en especial.

La República Dominicana, por cuestiones geopolíticas o de cualquier otra naturaleza, en este período ha sido colocada como centro de atención de una nación tan importante y poderosa como los Estados Unidos. Y eso, al tiempo de llamar la atención, porque es de suponer que algunos elementos importantes tienen que haberlo determinado, debe conducirnos a actuar de forma ponderada, sensata y prudente, para que resulte en beneficio de nuestro país.

Si nos ponemos a pensar y analizar sobre lo que en realidad quiere y merece la mayoría de los dominicanos, la conclusiones serán: las de vivir en paz, democracia, institucionalidad y libertad; que se respeten los derechos de la gente; eliminar o disminuir la penetración de influencias y vicios que corrompen las estructuras y destruyen nuestras tradiciones cristianas; elevar el nivel de vida de los más necesitados; regularización de la migración; que las acciones privadas y públicas se enmarquen dentro de los cánones de la ética y la moral. Que la función pública y política no se vean como medios para lograr beneficios personales.

Con el peso de los años e imbuido por el tiempo de Adviento, pienso que en este período en el que circunstancialmente estamos colocados como centro de atención, si los sectores con más incidencia en la vida nacional, tanto público como privado, pero sobre todo el político, actúan con coherencia, pensamiento positivo, ideas claras, vocación de conjunto y espíritu humanista, el país podría aprovechar mucho mejor esta etapa especial.