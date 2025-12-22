La paradoja navideña moderna en un mundo de competitividad material y problemas económicos

Creado: Actualizado:

En un mundo donde las redes sociales exhiben decoraciones perfectas, regalos lujosos y celebraciones que parecen extraídas de un catálogo, la Navidad se ha transformado en una carrera de apariencias. Lo que originalmente simbolizaba paz, unión y gratitud se ha convertido para muchos en una fuente de estrés financiero y emocional. ¿Cómo recuperar la auténtica esencia de estas fechas en una sociedad que cada vez más valora lo superfluo o es inconsciente de su realidad?

Hay que buscar la manera de escapar o no caer en la trampa de la competencia material, más ahora, en esta era de comparación constante. Las plataformas digitales, sin lugar a dudas, han elevado las expectativas navideñas a niveles que resultan insostenibles.

Es importante dejar atrás cualquier tipo de competencia por demostrar éxito a través del consumo, sobre todo, siendo conscientes de lo excesivamente caro que está todo en este país, porque esto genera un círculo vicioso de estrés financiero por grandes gastos, ansiedad por cumplir expectativas sociales irreales y hasta fatiga por acumulación de compromisos.

Claro, cada persona tiene sus prioridades, pero este artículo lo que busca es una reflexión para redefinirlas e intentar recuperar ser felices con cosas sencillas pero que pueden generar un gran significado y alegría en nuestras vidas, aunque no podemos ignorar que el tema de SENASA le ha manchado las festividades a muchas familias y hoy, más que nunca, nuestra ciudadanía necesita solidaridad y preparación para seguir luchando en el 2026.

Preguntémonos ¿Por qué generamos tanto desperdicio? ¿Realmente meterme en gastos innecesarios me hace feliz? ¿Qué queremos realmente transmitir estas fiestas? ¿Compañía de calidad? ¿Gratitud? ¿Tradición familiar? Partir de estos principios ayuda a filtrar qué actividades y gastos realmente se alinean con nuestros valores y presupuesto.

Las mejores experiencias de felicidad en el año, no están necesariamente relacionados a las fiestas navideñas, pudo haberse dado en un encuentro familiar o de amigos cualquiera, ya sea un cumpleaños, un viaje o un simple compartir lleno de risas inesperadas, lo que indica que disfrutar no implica tanto esfuerzo, más bien se trata de actitud y buena compañía. Por tales razones, no le veo sentido en incurrir en gastos extravagantes que nos dejen con deudas a futuro por presión social.

La deuda privada en tarjetas de crédito se ha incrementado en los últimos cuatro años, es decir, que la ciudadanía de República Dominicana se sostiene en base a deudas, incluso para poder alimentarse. Estamos viviendo un recesión económica seria y los pronósticos para el 2026 no son tan buenos respecto a la tasa del dólar.

Lamentablemente, simplificarse la vida se ha convertido prácticamente en un desafío, porque hemos alcanzado un estado de confort que nos abruma de manera inconsciente, al punto de que he observado a personas perder su capacidad de austeridad y sacrificio, volviéndolas vulnerables a padecer ansiedad y desesperación por tonterías, mientras que otros no tienen para comer.

Yo apuesto a poder elegir una Navidad consciente, la cual, en una cultura consumista, resulta ser un acto revolucionario. No se trata de privación, sino de plenitud auténtica porque al liberarnos de la absurda competencia material, redescubrimos que la magia navideña nunca estuvo en los centros comerciales, sino en esos momentos simples donde recordamos nuestra humanidad compartida.

Esta temporada, el regalo más valioso que podemos ofrecernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos podría ser precisamente la liberación de expectativas insostenibles. Una Navidad cero estrés, conectada y auténticamente alegre no es solo posible, sino profundamente necesaria en nuestro mundo sobre estimulado.