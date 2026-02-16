Participación Ciudadana da validez real a la percepción

Creado: Actualizado:

Cuando uno ve a un grupo de supuestos “representantes de la sociedad civil” dando un informe de cómo hemos avanzado en la “percepción de la corrupción”, me confirma el sentimiento pesimista de lo mal que estamos como sociedad.

No se trata de creer o no creer en los resultados del informe que hace Participación Ciudadana, más bien, es la alta indignación que genera el hecho de que a la “percepción” se le otorgue una categoría o relevancia equiparada con la realidad.

Es una verdadera pena que una organización no gubernamental (ONG), con una supuesta misión ética y con cierta responsabilidad social, no se sienta con la obligación de basar sus diagnósticos, intervenciones y evaluaciones en datos objetivos de la realidad, y no en percepciones subjetivas, por muy bienintencionadas que estas parezcan. Basarse únicamente en analizar la percepción puede llevar no solo a la ineficacia, sino a la iatrogenia social.

Todas las personas lidiamos con la percepción en muchos aspectos de nuestras vidas y aprendemos diariamente lo equivocadas que hemos estado, para bien o para mal, sobre muchos temas, como también, moriremos creyendo o interpretando algo de la manera equivocada porque la vida no alcanza para conocer la verdad detrás de todo, más aún, quienes estamos en alguna red social lidiando con el bombardeo de imágenes que no reflejan necesariamente cómo realmente vive o se siente quien la pública o si busca desinformar adrede.

Según psicólogos, psiquiatras y filósofos, la percepción es el proceso cognitivo mediante el cual nuestro cerebro interpreta y organiza la información que recibe a través de los sentidos para darle un significado y formar una impresión coherente del entorno. Es, en esencia, la creación de una representación mental de la realidad, no la realidad en sí misma. No es un simple reflejo de la realidad, sino un proceso activo de construcción.

Si le preguntamos a la inteligencia artificial, podemos aprender que la percepción tiene estas cuatro características principales:

1- Es subjetiva: Cada persona interpreta un mismo estímulo de manera diferente, influida por sus experiencias previas, necesidades, valores y cultura. Lo que para uno es un mensaje informativo, para otro puede ser una exageración.

2- Es selectiva: Estamos bombardeados de estímulos, por lo que nuestra mente elige a qué prestar atención. Generalmente, nos fijamos en lo que es más grande, tiene más color, movimiento o contraste; o en lo que se relaciona con nuestras propias necesidades e intereses.

3- Es inferencial y constructiva: No nos limitamos a registrar datos. Una vez seleccionada y organizada la información, nuestra mente "rellena los vacíos" y elabora una idea o imagen completa, dándole un sentido lógico y significativo basado en lo que ya sabemos.

4- Es temporal: La percepción no es estática. Se construye y reconstruye continuamente en un contexto específico de tiempo y lugar. Lo que se percibe de una campaña hoy puede cambiar con el tiempo o con nuevas informaciones.

Ahora bien, partiendo de lo que significa la percepción en nuestras vidas, sigamos por la alta inversión en publicidad y comunicación que ha invertido este Gobierno.

Sólo con el reciente escándalo de Seguros Banreservas, cuyo acápite en publicidad pasó de 61 millones de pesos en el 2019 a 443 millones de pesos en el 2024 tenemos una muestra, porque el incremento TOTAL del Estado es de un 500% comparado con el gobierno anterior. ¿No es de sospechar que la influencia sobre la opinión pública tiene algo que ver con la percepción?

En términos reales, la única diferencia que existe respecto desde el 2020 a la fecha es que se ha hecho todo un aparataje de persecución, prisión preventiva, etc., el cual, ha servido para saciar a una sociedad a quien instituciones como Participación Ciudadana le vendió que la Corrupción, de “políticos”, porque las demás parecen estar exoneradas, era la génesis de todos problemas de este país, sin embargo, el abultamiento de expedientes, las violaciones al debido proceso, que son debilidades graves de nuestro sistema de justicia, no le importa a dicha ONG, tanto así, que muchos de sus miembros que hoy ocupan cargos en el Gobierno, tienen licencia para hacer y deshacer, ya que se han visto en escándalos que no llegan a mayores.

La corrupción es un problema, no le estoy restando importancia, pero no es verdad que se está combatiendo debidamente, porque lo que se está normalizando es desfalcar, devolver una parte, ser chivato o cumplir unos meses. Y está comprobado que más eficiente es la política preventiva, de la cual este gobierno no ha aportado NADA nuevo, que el bulto de “lawfare”.

¿Cómo no va a bajar la percepción si este Gobierno en lo único que es eficiente es en invertir hasta en escándalos faranduleros para que olvidemos casos tan asquerosos como SENASA?

Cómo es posible que a Participación Ciudadana no le importe en lo más mínimo dónde están los 800 millones que desaparecieron en el 2021 que supuestamente eran para alfabetizar, ni le importen los acuerdos del gobierno con otras ONG para desviar fondos públicos y no cumplir leyes de compras. ¿Cómo es que son tan bárbaros que no les importa en lo más mínimo la depredación del medio ambiente que tienen estos señores del gobierno? ¿Con notitas de prensa van a borrar la vinculación con narcotraficantes que exhibe su protegido PRM?

Ah no, es la percepción lo que les interesa ¿Dónde están sus comunicadores analizando que no es cierto que el robo de SENANA pasó sin que los demás del gobierno lo supieran, que de ahí se compraron las elecciones y que hay gente muerta por eso?

Finalmente, con la definición de percepción en la mano, el propósito de esta ingente inversión en publicidad se vuelve más claro. No se trata solo de "informar", sino de participar activamente en el proceso de selección, organización e interpretación de la información que lleva a cabo la ciudadanía. Es decir, se busca influir en la percepción que la gente tiene de la realidad y sólo el hecho de que supuesto técnicos, estudiosos y profesionales de la sociedad civil se presten a hacer de esta un indicador tangible y confiable, deja mucho que desear.

¡No todas las personas somos tontas!