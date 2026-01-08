Partió Bonilla y llega Ito Bisonó

Creado: Actualizado:

Tiene un impacto en el Deporte la partida de Carlos Bonilla del Ministerio de Vivienda. El hombre dejó un buen legado.

Bonilla era un persona clave en la parte de las construcciones y remodelaciones de las instalaciones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

¿Cómo lo hizo?.

Bonilla se identificó con el evento, inauguró varias obras y tenía otras instalaciones a punto de terminar.

Además era una persona muy decente, trabajador y dio un buen trato a la prensa deportiva.

Creo que su aporte al Deporte fue positivo y le envío un saludo.

Ito Bisonó

Ito Bisonó llegó al Ministerio de Vivivienda y creo que continuará el mismo buen trabajo de Bonilla.

¿Por qué?.

Ito siempre ha sido un tremendo deportista y sabe que el país tiene un compromiso con ese evento.

En cualquier momento lo veremos hacer un recorrido para pasar balance de las obras que faltan para los Juegos Centroamericanos.

Yo creo en Ito.