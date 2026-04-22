Pedagogía de la violación

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Durante mucho tiempo se nos enseñó a temer ciertos lugares: la calle vacía, la esquina oscura, el trayecto de regreso a casa. El peligro, nos dijeron, estaba afuera, pero algunas de las revelaciones más perturbadoras de este tiempo obligan a mover la mirada hacia otro sitio: la intimidad, el hogar, la cama compartida, los espacios digitales donde la crueldad no solo circula, sino que se organiza.

La investigación publicada por CNN sobre redes y foros en los que hombres intercambian consejos para drogar, violentar sexualmente y grabar a sus parejas o a otras mujeres no expone solo un delito. Expone una cultura. Una forma de descomposición moral que ha encontrado en la tecnología no su origen, sino su vehículo más veloz, rentable e impune.

Me ha resultado perturbador el tono, la naturalidad con que se habla del cuerpo femenino como si fuera una superficie disponible, una cosa manipulable, un territorio sin voluntad propia. Constatar que el verdadero rostro del horror no es el del monstruo aislado, sino el de una pedagogía compartida.

Porque sí, la violación también se aprende. Se aprende cuando el deseo masculino se presenta como centro y medida de todas las cosas. Cuando el consentimiento se trivializa, se negocia, se supone o se borra. Cuando la vulnerabilidad de una mujer no produce freno moral, sino excitación, curiosidad o sentido de pertenencia entre pares.

Estos casos no pueden leerse como una anomalía digital ni como rincones oscuros ajenos al resto de la sociedad. Son la expresión más brutal de ideas que han circulado durante demasiado tiempo bajo formas más aceptables: la idea de que el cuerpo de las mujeres está disponible. La idea de que dentro de una relación hay permisos tácitos.

Esto realmente trata de poder. De la forma en que algunas masculinidades se siguen afirmando mediante la dominación, la humillación y el control. Y también del fracaso de sociedades enteras que todavía no asumen la gravedad política de esa violencia.

En muchos de estos casos, la agresión viene del esposo, de la pareja, del hombre que comparte la mesa, la casa y la rutina. Con esto cae la persistente ficción de que el peligro siempre viene de afuera. Para demasiadas mujeres, el peligro duerme al lado.

Lo nuevo es la escala con que puede ser compartida, perfeccionada y monetizada en entornos digitales. La violencia ya no tiene solo ejecutores, sino también espectadores, compradores, promotores y comunidades enteras dispuestas a celebrarla.

Más vigilancia, más advertencias, más precaución individual, ninguna de esas fórmulas toca el núcleo del problema. No basta con enseñar a las mujeres a cuidarse mejor en un mundo que entrena a demasiados hombres para violentarlas mejor.

Ni siquiera una mejor respuesta institucional será insuficiente si no se altera la imaginación social. Mientras una parte siga erotizando la asimetría, romantizando el control o minimizando la invasión del cuerpo ajeno, la violencia encontrará nuevas formas de reproducirse.

Estas redes muestran cómo se normaliza la deshumanización cuando se mezclan poder, tecnología y misoginia. Y nos recuerdan que el retroceso moral de una sociedad a veces entra por la puerta de la costumbre, se sienta frente a una pantalla y empieza a hablar el lenguaje de siempre con herramientas nuevas.

Estos temas nos convocan con urgencia a dejar de mirar estos casos como anomalías. Son una advertencia central de nuestro tiempo. Cuando la violencia se vuelve comunidad, negocio y entretenimiento, ya no estamos ante episodios aislados. Estamos ante una degradación moral y política que nos compromete a todos.