Pelótica y el cerco

Después de crear el neologismo pelótica y usarlo en varias ocasiones, lo abandoné como tema para mis comentarios aunque algunos lo continuaron usando como parte de sus presentaciones en diferentes medios y, al igual que yo, lo abandonaron y por eso es conveniente recordar que se trata de una composición de pelota y política como asuntos unidos para sacar análisis y conclusiones que coinciden, como por ejemplo decir que el funcionario fulano de tal se ponchó con una decisión estúpida.

El cerco es una palabra que utilicé como título de un artículo en el HOY en agosto de 2019 y paradójicamente se me ocurrió repetir el enlace de dos importantes acontecimientos en nuestro país como son el campeonato de béisbol donde mi equipo el Licey tuvo un pobre desenvolvimiento y la casi conclusión de la construcción de los elevados y túneles en el fatídico cruce conocido como “de Pintura” dolor de cabeza para todos los que tenemos que cruzar por allí y que en sus horas más utilizado se convierte en un verdadero cerco para detener o retrasar el tránsito y allí fue donde construí la fábula del borracho que pasando por el estadio Juan Marichal antes de comenzar una temporada vio un letrero que decía: “Cristo viene”, y como fanático pensó que se trataba de un refuerzo para su equipo y dijo “carajo, ahora si que vamos a ganar el campeonato con Cristo que viene como refuerzo” y yo, leyendo en muchos camiones, carros de concho, camionetas vendedoras barriales y carretillas “Cristo viene” mientras estuve varias veces atrapado en el cerco de Pintura, tuve la ilusión de creer que si Cristo realmente viene, sería para arreglar el mundo o a este país que los políticos corruptos han convertido en un desastre.