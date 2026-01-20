Peravia
¡Peravia construye su futuro al 2055!
Peravia 2055, también involucró la juventud de Sabana Buey, Villa Fundación, Matanzas, Villa Sombrero, Baní, Paya, Pizarrete, El Carretón, Las Barias, Nizao, Santana, Catalina y El Limonal.
Este sábado 24 de enero, Peravia pondrá en valor, el único plan estratégico edificado por miles de líderes locales y actores de la comunidad dominicana en el exterior (CDE). Se articuló en Patterson, Dorchester, Boston, New York y New Jersey. Igualmente, en los tres municipios y 10 distritos provinciales.
A propuesta del senador Julito Fulcar, respaldada por todos, se programó a 30 años (Son siete períodos presidenciales, legislativos y municipales). Del 2025 al 2055, en el contexto del cambio climático. En coherencia con la Ley 1-12-Estrategia Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Igualmente, se tomó de referencia, la Estrategia Meta 2036 y los nuevos cambios geopolíticos mundiales.
Se plasmó con drones inspiradoras imágenes aéreas y creativas cartografías georreferenciadas. Un diagnóstico de 209,372 pobladores y 783.36 km2 de superficie. Huella edificada 47.63 km2, 84.7 km2 áreas protegidas y 223 km2 de suelos cultivables. 3,885 empresarios y 3.4% remesas. Peravia tiene potencialidad para ser capital agropecuaria y negocios del mar Caribe.
Senador, gobernadora, alcaldes, directores de distritos, diputados y más de 320 organizaciones comunitarias, empresariado y sociedad civil son los dueños de este plan. Todos participan en cuatro comisiones técnicas y tres foros sociales permanentes.
Jóvenes comunicadores, educadores, políticos y gestores culturales que serán adultos al 2055, acordaron la Visión Peravia 2055, vía la herramienta Sueños Alcanzables de Peravia (SAP).
Se acordaron 54 proyectos estructurantes privados y públicos. Más de 110 oportunidades y fortalezas aprovechables y 87 amenazas y debilidades gestionables.
Se calcularon más de 100 de iniciativas entregables a corto plazo para crear empresas disruptivas, innovadoras y rentables. Peravia se visibiliza como centro de inversiones y capital turística del suroeste. Con movilidad gestada por tren metropolitano con el gran Santo Domingo. También un puerto de exportación y centro logístico multi-modal en Punta Salinas; asimismo, hub de negocios para dominicanos residentes en el exterior.
Cada proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2055, tiene propósito general, productos entregables, actores estratégicos involucrables y estimación a mano alzada de esperables inversiones, basadas en el sistema nacional de inversión pública (SNIP).
Estamos ante una estrategia institucional validada por 13 ordenanzas oficiales, miles de cartas compromiso y trabajo voluntario donante de más de 15 millones de pesos de colaboración ciudadana. Este sábado 24 será tiempo para que la República Dominicana esté junta por Peravia.
Opinión
