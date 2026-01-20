¡Peravia construye su futuro al 2055!

Creado: Actualizado:

Este sábado 24 de enero, Peravia pondrá en valor, el único plan estratégico edificado por miles de líderes locales y actores de la comunidad dominicana en el exterior (CDE). Se articuló en Patterson, Dorchester, Boston, New York y New Jersey. Igualmente, en los tres municipios y 10 distritos provinciales.

A propuesta del senador Julito Fulcar, respaldada por todos, se programó a 30 años (Son siete períodos presidenciales, legislativos y municipales). Del 2025 al 2055, en el contexto del cambio climático. En coherencia con la Ley 1-12-Estrategia Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Igualmente, se tomó de referencia, la Estrategia Meta 2036 y los nuevos cambios geopolíticos mundiales.

Se plasmó con drones inspiradoras imágenes aéreas y creativas cartografías georreferenciadas. Un diagnóstico de 209,372 pobladores y 783.36 km2 de superficie. Huella edificada 47.63 km2, 84.7 km2 áreas protegidas y 223 km2 de suelos cultivables. 3,885 empresarios y 3.4% remesas. Peravia tiene potencialidad para ser capital agropecuaria y negocios del mar Caribe.

Senador, gobernadora, alcaldes, directores de distritos, diputados y más de 320 organizaciones comunitarias, empresariado y sociedad civil son los dueños de este plan. Todos participan en cuatro comisiones técnicas y tres foros sociales permanentes.

Peravia 2055, también involucró la juventud de Sabana Buey, Villa Fundación, Matanzas, Villa Sombrero, Baní, Paya, Pizarrete, El Carretón, Las Barias, Nizao, Santana, Catalina y El Limonal.

Jóvenes comunicadores, educadores, políticos y gestores culturales que serán adultos al 2055, acordaron la Visión Peravia 2055, vía la herramienta Sueños Alcanzables de Peravia (SAP).

Se acordaron 54 proyectos estructurantes privados y públicos. Más de 110 oportunidades y fortalezas aprovechables y 87 amenazas y debilidades gestionables.

Se calcularon más de 100 de iniciativas entregables a corto plazo para crear empresas disruptivas, innovadoras y rentables. Peravia se visibiliza como centro de inversiones y capital turística del suroeste. Con movilidad gestada por tren metropolitano con el gran Santo Domingo. También un puerto de exportación y centro logístico multi-modal en Punta Salinas; asimismo, hub de negocios para dominicanos residentes en el exterior.

Cada proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2055, tiene propósito general, productos entregables, actores estratégicos involucrables y estimación a mano alzada de esperables inversiones, basadas en el sistema nacional de inversión pública (SNIP).

Estamos ante una estrategia institucional validada por 13 ordenanzas oficiales, miles de cartas compromiso y trabajo voluntario donante de más de 15 millones de pesos de colaboración ciudadana. Este sábado 24 será tiempo para que la República Dominicana esté junta por Peravia.