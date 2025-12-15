Pese a la inflación que no afloja, la Reserva Federal rebajó los tipos de interés en 0,25 puntos

Creado: Actualizado:

La prioridad de la política monetaria de Estados Unidos ya no es control de los precios, sino alcanzar el máximo empleo, fue el mensaje que envió la Reserva Federal la semana pasada al reducir el precio del dinero en 0,25 puntos, hasta un rango de entre 3,5% y 3,75%, el nivel más bajo en tres años, antes de la crisis inflacionaria que desató la invasión rusa de Ucrania.

La decisión fue tomada pese a que la inflación general es demasiado alta, repuntó hasta 3%, el más elevado desde el pasado mes de enero, con tendencia que la aleja del ansiado objetivo de 2%, igual con la inflación subyacente que no tiene en cuenta productos más volátiles, como los alimentos frescos y la energía, escaló hasta el 3%, muy por encima del objetivo de la Reserva Federal.

La expectativa del banco central estadounidense es que los efectos de los aranceles sobre la inflación sean transitorios, que se traduzcan en un cambio único en el nivel de precios, el problema son las evidencias, andan por otro lado, las empresas trasladan a los precios el aumento de costos por los gravámenes a la importación y el alza generada por el quita y pon aranceles de Trump.

La realidad es que el deterioro del mercado laboral estadounidense no lo resuelven rebajas de los tipos de interés, es consecuencia de la política migratoria y aranceles de Trump, los más altos desde el inicio de la II Guerra Mundial, pasando de 2,4% a principios de enero a un máximo de 28% en abril, la razón por la que el impacto en la economía real mundial es negativo, están en baja las previsiones para 2025, 2.0% Estados Unidos, 1.3% Zona Euro y 2.2% América Latina. Parece que cedió a la fuerte presión política de Trump lo que tendría consecuencias, con ello la Reserva Federal se juega su credibilidad, en otras ocasiones, cuando la inflación era alta y prolongada, como ahora, no bajaba los tipos, priorizaba la política monetaria más restrictiva.

La reducción que tuvo lugar la semana pasada nos conviene, amplia la brecha a nuestro favor con la tasa de referencia de nuestro Banco Central que ha estado sin cambio desde septiembre, haciendo más atractivas las inversiones en dólares en República Dominicana. Por lo menos hasta final de año la tasa se mantendrá en 5.25 % anual, también las de operación del Banco Central con bancos, el de facilidad de depósito, en la que los bancos aparcan sus excedentes de liquidez (Overnight) en el Banco Central, 4.50% anual para que no los aparquen y presten más, y 5.75% anual la de facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día), la que cobra el Banco Central por préstamos con garantía de colaterales. A los bancos no les importa el nivel de los tipos de interés, sino el margen (spread) entre el costo (5.75% anual) de la liquidez que les suministra el Banco Central, y tipo de interés (4.50% anual) con el que el Banco Central remunera exceso de liquidez y acepta como depósitos diarios (overnight).

También se mantiene sin cambio el “costo de oportunidad”, diferencia entre prestarlo al tipo de mercado y dejarlo en depósito en la Entidad Emisora. Finalizo esta nota semanal señalando que la baja de los tipos en Estados Unidos hace que las monedas extranjeras tiendan a revalorizarse respecto al dólar, lo que nos beneficia potencialmente, podría contribuir a aumentar el flujo de Inversión Extranjera Directa que cerro en US$4,800 millones en 2024.