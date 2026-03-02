El peso de la madre que no descansa

Creado: Actualizado:

Existe un hilo invisible que une el bienestar de una madre con la salud integral de sus hijos. Es un vínculo que se nutre de la presencia, pero que hoy, en nuestra sociedad de la inmediatez, se está tensando hasta niveles peligrosos.

En mi consulta de terapia de suelo pélvico y a través de los relatos de mi obra Cicatrices Invisibles, observo una constante alarmante: mujeres que intentan sostener el mundo sobre una base física y emocional agotada. Debemos entender que el sacrificio extremo no es amor; es erosión.

Históricamente, la cultura ha romantizado la figura de la madre abnegada que lo puede todo. Sin embargo, desde la medicina y la psicoterapia, sabemos que delegar no es fallar, es sobrevivir.

Esta creencia de que la mujer debe ser el pilar único de la familia es la semilla de una cicatriz que no se ve, pero que se siente en el cuerpo: en la tensión crónica de los hombros, en el insomnio y, de manera muy específica, en la disfunción del suelo pélvico.

El estrés eleva el cortisol, y este, a su vez, mantiene la musculatura pélvica en un estado de hipertonía o debilidad que afecta la calidad de vida. ¡Es una ilusión ser una supermujer!

La falta de descanso no solo afecta el ánimo; altera la arquitectura cerebral de la madre. Cuando una mujer vive en "modo supervivencia", su capacidad de corregulación emocional con su hijo desaparece.

No podemos ofrecer calma si nuestro propio sistema nervioso está en llamas. Un niño que percibe a una madre agotada, aunque esté físicamente presente, siente una ausencia emocional; el hilo se vuelve quebradizo.

Incluso figuras con recursos y plataformas internacionales han tenido que enfrentarse a este muro invisible. Serena Williams, una de las atletas más grandes de la historia, confesó tras el nacimiento de su hija que se sentía en una "crisis de identidad" y profundamente agotada, admitiendo que el peso de querer hacerlo todo sola —bajo la mirada del mundo— era simplemente insostenible.

Del mismo modo, la actriz Brooke Shields fue pionera al visibilizar cómo el colapso físico y emocional postparto, marcado por la falta de apoyo y el nulo descanso, crea una desconexión profunda.

Shields relató en sus memorias cómo el agotamiento extremo le impedía, en ocasiones, reconocerse a sí misma, lo que dificultaba el vínculo inicial con su hija. Estos casos no son excepciones; son espejos que nos demuestran que el burnout materno no es una debilidad de carácter, es una respuesta biológica a una carga desproporcionada.

¿Qué dicen los datos?

El agotamiento materno no es una percepción subjetiva; tiene respaldo estadístico contundente. Según el estudio global de la Universidad de Louvain (Bélgica), liderado por las doctoras Isabelle Roskam y Moïra Mikolajczak y publicado en World Psychiatry, el "burnout parental" afecta significativamente más a las mujeres debido a la carga mental, que es el trabajo invisible de planificación y gestión constante del hogar.

Las estadísticas son reveladoras:

Cerca del 12% de los padres sufren agotamiento severo, pero la cifra se dispara en contextos donde la madre no cuenta con redes de apoyo reales.

Según la American Psychological Association (APA), el estrés crónico derivado de la falta de delegación y el descanso insuficiente aumenta en un 40% el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. Estos cuadros clínicos impactan directamente en el "apego seguro", la base sobre la cual un niño construye su confianza en el mundo.

Datos del Pew Research Center indican que, incluso en hogares donde ambos padres trabajan a tiempo completo, las madres siguen dedicando significativamente más horas al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas, perpetuando un ciclo de fatiga crónica.

Para que el vínculo con los hijos sea óptimo, el descanso debe ser visto como una prescripción médica, no como un lujo de fin de semana.

Como explico en mis conferencias, la salud de la familia es un tejido donde cada fibra debe estar sana. Delegar no es "pedir ayuda" —término que sugiere que la responsabilidad es única de la mujer y el otro solo colabora—, se trata de distribuir las cargas de manera equitativa. ¡Delegar para sanar el vínculo!

Cuando una madre descansa, su fisiología cambia: su suelo pélvico se relaja, sus niveles de inflamación bajan y su capacidad de mirar a los ojos a su hijo y jugar —sin el reloj en la cabeza ni la lista de tareas pendientes— se restaura. Los hilos que nos unen a ellos se fortalecen cuando no están tensos por el agotamiento.

Tarea para hacer en casa: Esta semana, haga un inventario de sus cargas. Identifique una tarea, por pequeña que sea, que pueda soltar o entregar a alguien más. No lo haga solo por usted; hágalo por la calidad de la presencia que sus hijos merecen.

Una madre agotada solo puede dar lo que le queda, pero una madre restaurada puede dar lo mejor de lo que es.