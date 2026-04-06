El petróleo sobre los 100 dólares el barril y la economía dominicana

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El volumen de petróleo y derivados que consumió la economía, de 32 millones de barriles en 1991 aumentó a 76 millones de barriles en 2025, multiplicándose 2.4 veces, pero se redujo la dependencia, por cada millón de dólares de PIB se consumió 3.3 barriles y 0.60 barriles en 1991 y 2025, respectivamente. Pero que nadie se equivoque, aunque acumulado en 34 años reducimos la dependencia del petróleo en un 82%, la economía continúa siendo muy vulnerable porque importa la totalidad de lo que consume. En nuestra economía, la estabilidad de los precios macroeconómicos depende mucho del petróleo, está demostrado que su precio está fuertemente relacionado con la apertura o no del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, de lo que está consciente el presidente Luis Abinader, por ello subsidia el consumo de combustibles y fertilizantes para evitar que ocurran alzas de precio de los alimentos que componen la canasta familiar. Mientras el Banco Central, con expectativas de inflación bien anclada, vigila la inflación para mantenerla dentro de la meta de 4.0% ± 1.0%, y evitar que altos precios del petróleo afecten la inflación subyacente y verse en la necesidad de subir su tasa de referencia. La mantuvo en 5.25% anual a final de marzo, también dejó sin cambio en 5.75% anual la tasa de facilidad permanente de la expansión de liquidez (Repos a 1 día) y en 4.50% anual la de depósitos remunerados (Overnight), para que bancos múltiples tomen prestados al Banco Central y aumenten sus préstamos a sectores productivos a un precio razonable. La insitución emisora calcula, no obstante el panorama incierto internacional, que este año el PIB real crecerá entre 3.5% y 4.0%, sustentado en consumo, inversión y resiliencia de la demanda externa, repito, no obstante, el horizonte que no puede resultar más incierto y volátil, para no ir más lejos, el pasado miércoles el petróleo Brent subió a US$105 y a US$104 el Intermediate de Texas de referencia en nuestro país, cuando Trump dijo que atacará a Irán con dureza en las próximas 2 o 3 semanas. Para el FMI por cada aumento de 10 dólares el barril de crudo, el crecimiento mundial se reduce 0,3 puntos porcentuales y en 0.25 puntos la inflación. Como los economistas no trabajan con un solo escenario, selecciono el más adverso, el que prevé pagar este año un precio medio de US$90, implicaría US$30 más por barril que en 2025.

Haciendo una simulación, como siempre arbitraria, el crecimiento de nuestra economía podría reducirse en 0.90 puntos porcentuales y en 0.75 puntos aumentaría la inflación, respecto a la actividad económica, de crecer entre 3.5 % y 4.0 % como prevé el Banco Central, bajaría a entre 2.8% y 3.3% en 2026.

Todo lo anterior sin considerar el empuje que trae el crecimiento, en febrero 3.9%, interanual 3.7%, y como yo lo veo, en marzo y abril las cifras podrían ser superiores por muy buenos aportes de las actividades minería, construcción y servicios, y por “efecto estadístico”. En cuanto al aumento de los precios, el Banco Central está preparado para evitarlo y mantener la inflación en el rango meta de 4.0% ± 1.0%.

Por su parte, la Reserva Federal proyecta un crecimiento de 2.4% para Estados Unidos, a pesar de estar en baja el mercado laboral, situándose el desempleo en 4,4% en febrero y los precios creciendo por encima de 2.0%. Dejó sin cambio el precio del dinero, a final de marzo entre 3.50% y 3.75%, con un diferencial de 150 puntos básicos respecto a la tasa de referencia de nuestro Banco Central, un incentivo para el flujo de inversión extranjera directa, que sumo US$5,032.8 millones en 2025, 3.1% del PIB, con lo que la economía financio holgadamente el déficit de cuenta corriente de US$1,487.9 millones, 1.2 % del PIB.