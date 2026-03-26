El plan estratégico de desarrollo sostenible

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Las autoridades de la provincia Peravia han puesto en circulación un valioso documento para una estrategia del desarrollo sostenible, que con la última mutilación para conformar la provincia de San José de Ocoa, quedó convertida en la provincia más pequeña del país sin afectar los valores que desde 1764 acompañan a los moradores del valle de Peravia.

Editado en papel de lujo, el documento abarca todos los aspectos para establecer una estrategia de desarrollo adaptado a la comunidad peraviana que con el paso de los años ha ido perdiendo parte de sus valores cuando sus hijos han emigrado para otros lugares siendo reemplazados por una comunidad muy distinta a la que le dio los valores que desde finales del del siglo XIX distinguía a los banilejos.

El voluminoso documento ofrece una información detallada de lo que es Baní desde las costa del mar Caribe hasta las altas montañas de la cordillera Central, receptáculo de las siembras de café otrora base de la riqueza de la comunidad, donde los banilejos basaban su felicidad apacible cuando florecían los cafetales aportando una riqueza que cuidaban en los tendales donde se depositaba el café para su secado al sol.

Pero el ingenio de nuestros ancestros no se limitaba al café sino que con la construcción de las regolas, pequeños canales que serenamente llevaban el agua de los ríos hacia las siembras que eran la riqueza del valle adornando su superficie con el surgimiento de las cosechas agrícolas de los rubros más demandados para el consumo nacional.

El esfuerzo desplegado por el senador provincial para ofrecerle a los banilejos y al país este valioso volumen para el desarrollo sin dudas que superará las expectativas que pudieron haber tenido los ideólogos del estudio cuando concibieron elaborar un plan de desarrollo de 30 años que permitiera poseer una herramienta bien redactada y documentada y asequible a los organismos nacionales e internacionales responsables de llevar a la realidad las obras visualizadas en el mismos desde las playas del mar Caribe hasta las alturas de las lomas de los Cateyes y la Monteada de Javier.

La riqueza agrícola de la pequeña provincia es insuperable y como siempre el espíritu del banilejo sabe sacarle los beneficios que encierra de manera que esa agua que se obtiene de los ríos Nizao, Baní y Ocoa permite aprovecharse para satisfacer lo sediento de una tierra que debidamente abonada produce la riqueza que ha convertido a los banilejos desde hace décadas en proveedores tradicionales de los rubros agrícolas que demanda una población ávida de consumir frutos frescos que brotan de las tierras banilejas mojadas por el agua de sus ríos. Casi nunca se cuenta con al agua lluvia tan escasa en esas tierras sedientas de la planicie banileja desde las dunas de Las Salinas y Matanzas hasta las primeras estribaciones de las montañas o las lomas de la cordillera central.

El Plan Estratégico de 30 años es un desafío del senador a los banilejos para sacudirlos de sus comodidades y resucitar esos valores que a principios del siglo XX distinguían a los banilejos en todo el país. Aquella vez comunicado pésimamente por vías intransitables y una vía férrea muy insegura que atravesaba el gran estero con sus rieles bajo agua sin saber de antemano que hubiese una interrupción.