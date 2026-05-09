Política y negocios estadounidenses en Nicaragua

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A propósito de recientes informaciones sobre vinculación entre política y negocios en los Estados Unidos, se resalta que no solo se beneficiaron del proyecto de colonización de los filibusteros que asumieron acciones del sureño estadounidense William Walker, como presidente de Nicaragua (12 de julio de 1856-1 de mayo de 1857), sino también personas de las consideradas importantes en ese gran país, como Pierre Soulé, senador de Luisiana y exembajador en España; se trasladaron a Nicaragua a tomar la parte del botín que entendían les correspondía. Soulé llegó el 20 de agosto (1856) y adquirió por un precio casi de regalo la hacienda de cacao Las Mercedes, que había sido arrebatada a la familia Chamorro.

“El 20 de agosto de 1856 – destaca Wiliam O. Scroggs – fue un día trascendental en los anales del gobierno de William Walker, ya que llegó a Granada el Honorable Pierre Soulé”.

Recuerda Scroggs que, a principios de junio, el presidente provisorio, Patricio Rivas, había autorizado un empréstito con garantía de las tierras nacionales. Observaba que el objeto de la visita de Soulé era obtener su modificación a fin de hacerlo aceptable, lo que consiguió.

El 28 de agosto se expidió un nuevo decreto para un empréstito de 500.000 dólares amortizable en veinte años con el 6 por ciento de interés anual, con la garantía de un millón de acres de tierras nacionales.

Los señores M. Pilcher y S. P. Slatter, de Nueva Orleans, fueron comisionados para gestionar la obtención del empréstito, y se hicieron los arreglos pertinentes a fin de pagar los intereses en el Bank of Louisiana. A estos señores se les encargó la misión de vender tierras baldías nicaragüenses, y fueron los únicos que vendieron los bonos de que dispuso el gobierno de Walker.

Al poner las tierras del país como garantía de los empréstitos, se hipotecaba el suelo nicaragüense, que equivalía a su soberanía. Para la época, los bancos y gobiernos que hacían préstamos a los Estados, preferían como garantía la tierra y el subsuelo a cualquier otra utilidad: advertían que ante insolvencia para cumplir con los compromisos, les sería fácil y rentable la adquisición de esos terrenos.

A las grandes potencias y sus casas comerciales y financieras les eran de mucha importancia: para la instalación de bases militares, estratégicas, para las primeras, o bien para la inversión en el cultivo de productos tropicales.

Así se explica que varias de las intervenciones militares estadounidenses de finales del siglo XIX y principios del XX, tuvieran su origen en empréstitos cuya garantía era el territorio nacional o parte de él, como fueron los casos de su ocupación en Haití (1915), en República Dominicana (1916), entre otros territorios del Caribe. La intervención en Santo Domingo se basó en la supuesta violación de cláusulas de los acuerdos de la Convención Domínico-americana de 1907, cuyo antecedente más lejano era el empréstito Hartmont, que en 1869 había suscrito el gobierno dominicano de Buenaventura Báez con la firma inglesa Hartmont y Compañía.

Scroggs señala el aporte de Soulé al programa político de Walker, advierte que no fueron sólo los aspectos mencionados los únicos resultados de la visita de Soulé, pues “Aunque nacido en el extranjero era más sureño que la mayoría de los propios americanos de ese sector del país, y como también era un gran visionario influyó de diversas maneras en el rumbo por el cual enfiló Walker su programa político”. Scroggs afirma que esta influencia se advierte en los decretos dictados por el filibustero en septiembre de 1856.

El 5 de septiembre expidió un decreto contra los vagos y al día siguiente se emitió otro relacionado con los contratos laborales. Por el primero, los hombres que sin tener medios de vida conocidos no buscaran cómo trabajar en el término de quince días, serían declarados vagos y sentenciados a trabajar de uno a seis meses en obras públicas. (Continuará).