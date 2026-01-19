Precio del petróleo y efectos en la economía dominicana

Creado: Actualizado:

Trump quiere el petróleo de Venezuela por los siguientes motivos:

Primero, para asegurarse que Estados Unidos continuará como el mayor productor de petróleo del mundo, produce 13.6 millones de barriles diarios, ritmo al que se agotan las reservas en 10 años.

Segundo, con los yacimientos propios y de Venezuela que dispone de 300.000 millones de barriles, alrededor del 17% del total mundial, Estados Unidos controlaría las mayores reservas de petróleo del mundo, y los precios.

Y tercero, el tipo de crudo que produce Venezuela es el de mayor demanda por las refinerías estadounidenses, lo que facilitaría rebajar el precio de las gasolinas en el mercado interno.

Porque los consumidores estadounidenses ahorraron cuando se produjo el recorte de 49% en el barril del West Texas Intermediate (WTI), desde el máximo de US$108.5 en marzo de 2022 a US$55.07 a mediados de diciembre de 2025, tendencia que ha cambiado, subió 10% desde esta última fecha y el pasado 15 de enero cuando cerró en US$60.52, lo que ha contribuido a elevar los precios y la inflación sobre 3%, razones por las que las encuestas dicen Trump y republicanos pierden las elecciones de medio término frente a los demócratas.

Para que el petróleo WTI baje a 50 dólares Trump exigió a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, entregarle con frecuencia 50 millones de barriles de crudo de alta calidad para venderlos a precio de mercado.

Si baja a 50 dólares sería viento de cola para el crecimiento de países importadores - consumidores de petróleo como Republica Dominicana, lo demuestro con los siguientes números y cálculos.

A modo de ejemplo, si se hace una simulación, como siempre arbitraria, y partimos de los siguientes dos supuestos, uno, el precio medio de US$63,56 que pagamos por el barril de petróleo y derivados en 2024 se reduce un 21.3%, hasta US$50 dólares en 2026, y dos, el país importa y consume un volumen similar al de 2024, esto es, la cantidad de 75 millones de barriles, y la factura petrolera equivalente a 3.8% del PIB. Los efectos económicos serían los siguientes.

- Ganancia acumulada de PIB, derivada de mejora de la relación real de intercambio por el tamaño de las importaciones en porcentaje del PIB: en dos años, 0.81% del PIB (0.038 x 21.3), un 0.41% promedio anual.

-Impacto en la factura petrolera: bajaría 0.81% puntos porcentuales, en US$1,009,733.3 millones, de US$4,733,906,652.9 millones, un 3.8% del PIB de 2024 (US$124,597.8 millones), a US$3,724,168.4 millones en 2026.

Es decir, por cada dólar que baje la materia prima, en 2026 la factura petrolera reduce US$75,248,724.4 millones, 0.60% puntos porcentuales del PIB.

Finalizo esta entrega con la siguiente reflexión: en la actualidad nuestro país consume 213 mil barriles diarios, al precio medio de US$50 representaría una factura de US$10.650 millones diarios y US$3.887 millones en doce meses, 3.1% del PIB, cuando en el año 2000 la factura petrolera representaba más del doble, 6.3% del PIB.

La economía dominicana es cada vez menos dependiente y vulnerable al precio del petróleo, la dependencia petrolera se ha reducido, en el 2000 consumía 2.04 millones de barriles por cada millón de dólares de PIB, en 2024 redujo la dependencia a solo 0.60 millones de barriles, es decir, en 24 años aumento su eficiencia energética petrolífera en 70.6%.

Dos factores lo explican, primero, el PIB por habitante ha crecido más de prisa que el promedio de la región, y segundo, el modelo de crecimiento es menos intensivo en petróleo, el peso relativo del cemento y de la construcción se ha reducido con el tiempo.