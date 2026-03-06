Preocupados por la comida

Creado: Actualizado:

Todos los gobiernos que ha tenido República Dominicana en los últimos 60 años han expresado preocupación porque en el país haya producción de los alimentos básicos que consume la población, a precios razonables para que estén a su alcance. Esa observación la vengo tomando en cuenta desde hace más de 38 años cubriendo la fuente agropecuaria para este diario. Eso ocurre no por casualidad, sino, porque cada presidente no quiere ruidos ni protestas de la población por precios de la comida muy altos: arroz, plátano, huevos, pollo, habichuela, yuca, batata, vegetales y frutas. Pero los cuatro primeros son los que más preocupan a los presidentes, incluyendo al actual Luis Abinader. Algunos ministros me han confiado que el presidente los llamó para preguntarles: ¿qué pasa con los plátanos, huevos, pollo o arroz? cuando suben de precio. Algunos se ponen nerviosos.

Indrhi en Masacre

Para mitigar los efectos de recientes precipitaciones registradas en el noroeste del país, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) ordenó la intervención del cauce del río Masacre o Dajabón, a su paso por la zona franca y el parque industrial Codevi, próximo a la Torre de la Virgen, con el uso de equipos pesados. Esas acciones permitirán al afluente manejar mayores volúmenes de agua ante futuras crecidas. Los trabajos se realizan con una retroexcavadora de largo alcance y un bulldozer, para empujar el material extraído para reforzar el muro de contención que evitará nuevas inundaciones. Están siendo coordinados con la Junta de Regantes de Dajabón y beneficiarán a 80 productores, según el Indrhi.