Presidente, construya la carretera San Juan-Santiago

Las provincias sureña San Juan y la norteña Santiago son colindantes, una situación que, para neófitos en geografía patria, resulta imposible.

No obstante, es una realidad, y más realidad es que, durante años, cibaeños y sanjuaneros han venido reclamando que la unión de ambas regiones se haga más real mediante la construcción de la carretera Santiago-San Juan.

Se sabe que un proyecto de esta naturaleza encontrará la resistencia de los ecologistas, quienes de inmediato se opondrán al mismo. Pero debemos recordar que durante el gobierno del PLD se construyó la carretera Santo Domingo-Samaná, que afectó parte del Parque Nacional Los Haitises, y nada pasó. Se construyó la vía y todo sigue su agitado curso.

La construcción de la referida carretera dinamizaría el intercambio comercial entre las regiones sur y norte del país. Ha sido una necesidad sentida. Señor presidente, anímese y ordene esa obra; se ganaría un caudal de votos para su reelección.