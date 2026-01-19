Priorizar metas gubernamentales y buena nota del Banco Mundial

Creado: Actualizado:

Hoy dedico este artículo a tres buenas noticias que hemos recibido en los últimos días: las lluvias oportunas de inicios de enero; la determinación del presidente Luis Abinader de profundizar la eficiencia gubernamental; y el pronóstico de muy buenas expectativas económicas para el país que proyecta el Banco Mundial para 2026 y 2027.

Los dominicanos de origen campesino crecimos escuchando a nuestros agricultores planificar sus cultivos conforme al comportamiento de “las cabañuelas”. Se trata —según define Google en su modo IA— de “un método tradicional y popular de predicción meteorológica a largo plazo, basado en la observación del clima de los primeros días de enero para pronosticar el tiempo del resto del año, con raíces en la cultura agrícola de España, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana”, entre otros países de América Latina.

El saber popular asume que, si los primeros doce días de enero son lluviosos, así se comportarán los doce meses del año. No es casual que en nuestro mundo agropecuario se repita con convicción que “las lluvias son el mejor secretario de Agricultura”, en alusión a cómo la moja resulta indispensable y catalizadora del crecimiento de toda forma de vegetación.

Con su dosis de magia y tradición, en estos primeros días de enero —propios de temperaturas frescas— hemos disfrutado en casi todo el país de lluvias generosas y frecuentes: suficientes para beneficiar la agricultura, pero sin llegar a la saturación que malogra las siembras o provoca daños materiales de consideración.

A ese clima favorable que nos regala la naturaleza se suma otra buena noticia: el domingo antepasado, el presidente Luis Abinader encabezó un Consejo de Ministros Extendido, con la participación de directores generales y otros altos funcionarios, orientado a afinar la planificación, la asignación presupuestaria y los mecanismos de seguimiento bajo un enfoque de gestión por resultados, como exige la gerencia pública moderna.

Esta reunión de alineación estratégica resulta especialmente relevante para la segunda gestión del presidente Abinader, ya en ruta hacia el punto medio del período constitucional, un momento oportuno para imprimir nuevos impulsos a una obra de gobierno que, en múltiples aspectos, ha transformado favorablemente la calidad de vida de amplios sectores del pueblo dominicano.

La sesión contó con acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y de un asesor británico con rango equivalente al de ministro de la Presidencia, quienes aportaron metodologías, buenas prácticas internacionales y herramientas de articulación para fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y la ejecución efectiva de la gestión pública basada en resultados.

BM, buen crecimiento en 2026 y 2027. Como tercera buena noticia, el miércoles pasado parte de la prensa nacional dio a conocer que “la República Dominicana se perfila como una de las economías de mayor dinamismo en América Latina y el Caribe en 2026, con un crecimiento proyectado de 4.5 %”, según las más recientes Perspectivas Económicas del Banco Mundial.

De acuerdo con el organismo multilateral, este desempeño sitúa al país muy por encima del promedio regional, estimado en 2.3 % para 2026, y consolida a la economía dominicana como una de las más resilientes y estables de la región. Para 2027, el Banco Mundial prevé que el país mantenga el mismo ritmo de expansión, con un crecimiento también estimado en 4.5 %, lo que refuerza las perspectivas de mediano plazo y el atractivo nacional como destino de inversión extranjera.

Que esta valoración provenga de la institución que mide el desempeño económico de los países a escala global —al margen de debates coyunturales y porfías locales— resulta particularmente alentador para el pueblo dominicano.

Así podemos y debemos verlo.

Adelante.